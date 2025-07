Ancien directeur de la performance à Manchester City, Donough Holohan vient d’être nommé à la tête de la cellule performance de l’AS Saint-Étienne. Portrait d’un stratège discret, audacieux et profondément humain, bien décidé à faire franchir un cap aux Verts.

Pendant près de treize ans, Donough Holohan a été l’un des architectes silencieux de la réussite moderne de Manchester City. Arrivé en 2012 en tant que « Sport Scientist & S&C Coach », il a patiemment gravi les échelons jusqu’à occuper, dès 2023, le rôle de directeur de la performance physique de l’équipe première. À ce poste, il a contribué à optimiser les états de forme des joueurs dans un des clubs les plus exigeants du monde, alignant des saisons à plus de 50 matchs et gérant les pics de performance dans les moments clés. Son parcours chez les Skyblues, marqué par une méthode rigoureuse, mais adaptée aux réalités humaines du vestiaire, force le respect.

Sur LinkedIn, en quittant Manchester City en avril 2025, il partageait cette réflexion lourde de sens : « Je suis très fier d’avoir fait partie de ce magnifique club. Des gens brillants, un football magnifique, des défis épiques, des expériences qui ont changé ma vie. Un club qui, pour moi, est la preuve de ce qui peut être accompli lorsque le talent travaille dur. »

Holohan, une approche humaine de la science

Holohan n’est pas un technocrate du sport. Il est au contraire l’un des rares spécialistes de la performance à revendiquer une posture critique face à l’obsession de la donnée. Dans ses interventions publiques, il rappelle souvent que « la connexion humaine est plus efficace que la collecte de données, à chaque fois ». Pour lui, la performance ne se résume pas à des tableaux Excel ou des analyses GPS. Elle s’appuie d’abord sur la qualité des échanges, la capacité à lire le langage corporel, les signaux faibles et l’état émotionnel des joueurs.

Dans un article publié en mai 2025, intitulé "Mes 10 règles simples de la surveillance", il soulignait notamment la nécessité d’adapter la collecte de données à la fréquence des prises de décision, de ne jamais mesurer ce que l’on ne peut pas interpréter ou exploiter concrètement, et de toujours prendre en compte le contexte dans lequel les données sont produites. Il s’insurgeait contre la pensée de groupe dans le milieu sportif, appelant les praticiens à rester audacieux, originaux et à remettre en question les dogmes, même les mieux établis.

De Manchester à Saint-Étienne : un choix fort pour l'ASSE !

Le départ de Donough Holohan pour l’AS Saint-Étienne peut surprendre. Pourquoi quitter l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe pour un club historique, mais désormais en Ligue 2 ? La réponse se trouve dans sa volonté d’agir en profondeur, dans un environnement où il pourra bâtir et structurer. L’ASSE, en pleine transformation avec l’arrivée d’Eirik Horneland à sa tête, lui offre une page blanche, un chantier passionnant à mener. Kilmer Sports voulait frapper fort sur un domaine jugé prioritaire après de longs mois d'audit.

À Sainté, Holohan endosse le rôle de directeur de la performance. Il aura pour mission de piloter la cellule performance, de créer une synergie entre les secteurs sportif, médical et analytique, et d’implanter une véritable culture de la prévention et de l’optimisation. Il pourra s’appuyer sur deux compatriotes récemment arrivés : David Tivey, passé par Chelsea et les sélections anglaises de jeunes, et Calum Daley, préparateur venu d’Ipswich et QPR. Une nouvelle équipe pluridisciplinaire est en train de naître dans le Forez.

Cette cellule sera la pierre angulaire de la méthode Horneland, un coach connu pour sa discipline tactique, mais aussi pour son exigence physique. La mission d’Holohan sera de fiabiliser les états de forme, d’individualiser les charges, de mieux gérer les périodes de récupération, et de limiter la casse dans une saison de Ligue 2 qui s'annonce éprouvante.

Une philosophie de la performance centrée sur la résilience

Holohan défend un concept fondamental : la résilience. Plus que la simple absence de blessure ou une condition physique optimale, il s’agit de bâtir des joueurs capables d’absorber des charges élevées, de performer malgré la fatigue, et de maintenir un niveau constant tout au long de la saison. Ce qu’il appelle « la capacité à jouer trois matchs par semaine, chaque semaine ».

Il s’inspire pour cela d’analyses croisées de performances en championnat, en Ligue des champions, mais aussi de contextes spécifiques comme les sélections nationales. À ses yeux, les meilleurs joueurs ne sont pas uniquement ceux qui brillent ponctuellement, mais ceux qui tiennent la distance. Une qualité que l’on ne peut pas toujours mesurer, mais que l’on repère à travers les comportements, l’hygiène de vie, et la gestion mentale de l’enchaînement.

À l’ASSE, il devrait mettre en place des protocoles personnalisés, une veille active, mais aussi une véritable pédagogie de la performance. Le but : rendre les joueurs acteurs de leur préparation, leur faire comprendre les indicateurs clés, et renforcer la confiance entre staff et effectif.

Un virage stratégique pour l’ASSE

Avec cette nomination, l’ASSE envoie un signal fort. L’arrivée d’un professionnel du calibre de Donough Holohan n’est pas anodine. C’est une ambition assumée : construire un projet moderne, structuré, et capable d’élever les standards internes sur la durée. Après des années compliquée, le club cherche à remettre de la compétence au cœur de son fonctionnement, à s’inspirer de modèles plus exigeants, et à bâtir une équipe capable non seulement de remonter en Ligue 1, mais d’y perdurer.

L’homme venu de City a tout pour réussir cette mission. Mais elle ne se fera pas en un jour. Il faudra du temps, du travail, et surtout une adhésion collective. Holohan, avec son expérience et son expertise, saura sans doute trouver les bons leviers. Tout le mal qu'on lui souhaite !