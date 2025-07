Le doyen de la Ligue 1 s’apprête à tourner une page majeure de son histoire. La vente du Havre AC était actée, ouvrant la voie à l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire et à l’écriture d’un nouveau chapitre pour les Ciel et Marine. Finalement, un retournement de situation est possible.

Après plusieurs semaines de tractations et de rumeurs, c’est la société américaine Blue Crow Sports qui prend officiellement les rênes du club normand. Basée à Houston, cette holding déjà propriétaire de plusieurs clubs à l’étranger ajoute désormais le HAC à son portefeuille. Vincent Volpe, président et actionnaire principal depuis 2015, a accepté de passer la main, mettant un terme à une période d’incertitude. Dans un entretien accordé à Paris-Normandie, l’actuel propriétaire a confirmé que la vente était définitivement conclue.

Cette transition intervient à un moment crucial pour le club, confronté à un déficit estimé à 15 millions d’euros et en attente du verdict de la DNCG prévu ce vendredi. L’arrivée de Blue Crow arrivait à point nommé pour rassurer les instances du football français et offrir une stabilité bienvenue.

Avec ce rachat, Le Havre se serait inscrit dans une stratégie de multipropriété en intégrant une structure qui possède déjà le CD Leganés (Espagne), Cancún FC (Mexique) et le MFK Vyškov (République tchèque). Pour Blue Crow, le HAC représente une vitrine européenne stratégique.

Le projet affiché se veut ambitieux : mutualiser les ressources, renforcer la professionnalisation de la gestion sportive et créer des synergies entre les clubs afin de détecter, former et valoriser les talents. Un modèle qui rappelle celui du City Football Group ou d’Eagle Football.

La vente du HAC annulée ?

Selon Paris Normandie, la vente du club doyen est désormais compromise. Certains actionnaires minoritaires affirment que le pacte d’associés conclu lors du rachat du HAC en 2015 par l’américain n’a pas été respecté. Ces actionnaires auraient déclenché une procédure pour annuler la vente du Havre à Blue Crow Sports.

Prévenue de la situation, la DNCG n’a toujours pas rendu son verdict quant au budget du club normand. Sans une vente, une rétrogradation en Ligue 2 est probable. Avec la relégation de l’OL, cela pourrait faire 2 rétrogradations si la DNCG sanctionne Le Havre aussi lourdement.

Si l’hypothèse existe, un repêchage de l’ASSE est encore loin. L’OL doit notamment passer en appel cette semaine pour éviter le pire. De plus, Le Havre est toujours dans l’attente. Le feuilleton DNCG est loin d’être terminé…