Après leur stage de préparation au Chambon-sur-Lignon et avant un deuxième rendez-vous entre Verts à Aix-les-Bains, le groupe d’Eirik Horneland lance officiellement une nouvelle semaine de préparation !

De retour dans le Forez après plusieurs jours passés en Haute-Loire, les Stéphanois ont retrouvé le Centre sportif Robert-Herbin avec un programme dense. Cette semaine de travail, du 7 au 13 juillet, s’annonce déterminante dans la montée en puissance physique et tactique du groupe.

Objectif Troyes pour l'ASSE

Le point d’orgue de la semaine sera évidemment le deuxième match amical, prévu samedi 12 juillet à huis clos face à l’ESTAC Troyes. Un test grandeur nature pour les premières recrues, mais aussi pour les jeunes du centre de formation intégrés au groupe pro.

Ce match servira de laboratoire au staff stéphanois, avec un turnover important et des combinaisons testées. Le match sera diffusé sur ASSE.TV. L'occasion d'observé les Verts pour la toute première fois de la saison à la télévision.

Une semaine studieuse avant un second stage

Avant de mettre le cap sur Aix-les-Bains pour un second stage plus intense physiquement, cette semaine intermédiaire servira également à peaufiner les automatismes, renforcer la cohésion interne et intégrer les nouvelles recrues.

Le staff insiste sur la rigueur et la gestion de l’intensité, avec une charge de travail volontairement maîtrisée pour éviter les pépins physiques.

Programme de la semaine

Lundi 7 juillet

Entraînement des pros à huis clos

Mardi 8 juillet

Entraînement des pros à huis clos

Mercredi 9 juillet

Entraînement des pros ouvert au public (9h45, Centre sportif Robert-Herbin)

Jeudi 10 juillet

Entraînement des pros à huis clos

Vendredi 11 juillet

Entraînement des pros à huis clos

Samedi 12 juillet

2ème match de préparation : ASSE - Troyes à huis clos et en direct sur ASSE.TV (17h)

Dimanche 13 juillet

Repos

Le programme estival de l'ASSE

Jeudi 19 juin : Reprise des entraînements

29 juin – 5 juillet : Stage au Chambon-sur-Lignon

Samedi 5 juillet : Match vs Étoile Carouge FC (SUI)

Samedi 12 juillet : Match vs Troyes (huis clos)

16 – 25 juillet : Stage à Aix-les-Bains

Vendredi 18 juillet (19h30) : Match vs Servette Genève (SUI)

Vendredi 25 juillet : Match vs. Paris FC

Samedi 2 août : Match vs. Cagliari (ITA)

Vendredi 8 août : Début de la Ligue 2 BKT

Source : AS Saint-Étienne