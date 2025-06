Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025, le Stade de Reims ne repartira pas avec le même visage sur son banc. Samba Diawara, nommé en février pour tenter de sauver le club, ne poursuivra pas l’aventure comme entraîneur principal. Une décision personnelle, qui ouvre la porte à un nouveau projet… peut-être avec un coach bien connu en France.

Le Stade de Reims aura vécu une saison éprouvante. En difficulté depuis l’hiver, le club champenois avait décidé de se séparer de Luka Elsner en février, pour confier l’équipe à son adjoint Samba Diawara. Une promotion interne qui n’aura pas suffi à redresser la barre.

Alors que Reims vient de confirmer sa relégation en Ligue 2, Diawara a annoncé à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas continuer comme entraîneur principal, une position qu’il avait déjà exprimée en privé début mai, même en cas de maintien. Pourtant, son contrat court jusqu’en 2028, et la direction rémoise ne l’a jamais mis sous pression.

« C’est une décision qui lui appartient, déclarait Jean-Pierre Caillot le 30 mai comme le rappelle le journal L'Equipe. Nous, on l’a toujours soutenu et on reste dans cette position. Mais il faut savoir si lui, qui a découvert la fonction, a envie de continuer et dans quel état d’esprit il est. »

Une place d’adjoint possible, mais un nouveau coach attendu

Samba Diawara pourrait rester dans l’organigramme du club, à un poste d’adjoint ou de coordinateur technique, comme c’était le cas avant sa promotion. Mais tout dépendra du projet du futur entraîneur.

En coulisses, les candidatures se multiplient pour reprendre le club en Ligue 2, avec la volonté d’un retour immédiat dans l’élite. Selon plusieurs sources, le nom de Philippe Montanier circule avec insistance. L’ancien entraîneur de Toulouse, champion de Ligue 2 en 2022 et vainqueur de la Coupe de France en 2023, a laissé une trace forte lors de son passage dans le Sud-Ouest. Il dispose de l’expérience et du profil recherché par le président Caillot et le directeur général Mathieu Lacour.

Reims : Un nouveau concurrent direct pour l’ASSE

Avec Reims en Ligue 2, l’ASSE croisera un prétendant sérieux à la montée, même si les deux clubs sont encore en reconstruction. Ce changement de coach pourrait donner un nouvel élan à une équipe qui a montré des carences mais conserve un effectif compétitif.

Alors que Saint-Étienne entamera également un cycle avec une vision renouvelée sous la houlette de Kilmer Sports Ventures, le duel à distance avec d’autres grosses écuries de Ligue 2 comme Reims, Clermont ou Montpellier s’annonce déjà très intéressant.