La procédure de dissolution des ultras de l’ASSE prend une tournure politique. À quelques jours d’une audition décisive, élus et supporters se mobilisent pour défendre les Green Angels et les Magic Fans.

La pression monte autour de l’AS Saint-Étienne. Lundi prochain, les groupes ultras stéphanois seront entendus par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Une étape clé dans la procédure de dissolution lancée par le ministère de l’Intérieur, après les incidents survenus en marge du match face à Grenoble le 14 mars.

Face à cette menace, la mobilisation s’organise. Et elle dépasse largement le cadre du simple supportérisme. Dans la Loire, en plus d'Ivan Gazidis, le président de l'ASSE, les élus montent au créneau. Députés, sénateurs et même le nouveau maire de Saint-Étienne ont décidé d’intervenir directement dans le dossier. Leur objectif est clair : éviter la disparition des deux principaux groupes de supporters de l’ASSE.

Une mobilisation politique forte

Dans un courrier adressé au ministère de l’Intérieur, plusieurs responsables politiques dénoncent une décision jugée précipitée. Tous insistent pourtant sur leur volonté de lutter contre les violences dans les stades. Mais pour eux, la dissolution des groupes ultras ne constitue pas une solution adaptée.

Ils pointent notamment plusieurs risques. Juridiques d’abord, avec la possibilité de recours. Sécuritaires ensuite, avec la disparition d’interlocuteurs structurés dans les tribunes. Selon eux, ces groupes jouent un rôle clé dans l’encadrement des supporters.

Certains élus réclament même à être auditionnés par la commission. Une demande rare, qui montre l’importance du dossier localement. Le sénateur Pierre-Jean Rochette, très impliqué, évoque notamment les conditions du déplacement à Grenoble. Il pointe des choix organisationnels discutables, sans pour autant excuser les débordements.

Pour lui, la réponse doit être individualisée. Autrement dit, sanctionner les responsables, sans pénaliser l’ensemble des groupes.

ASSE : une marche de soutien avant Dunkerque

Sur le terrain, la mobilisation s’annonce également forte. Une marche de soutien est prévue ce samedi dans les rues de Saint-Étienne, avant la réception de Dunkerque.

Comme lors d’un précédent épisode similaire, les ultras devraient être rejoints par des élus et des représentants du club. L’objectif est d’envoyer un message fort : les supporters veulent défendre leur place dans le paysage stéphanois.

Le mouvement dépasse même les frontières locales. Au total, 62 associations de supporters, via l’Association nationale des supporters, ont affiché leur soutien aux Green Angels et Magic Fans. Leur slogan est clair : « notre passion ne se dissout pas ».

Dans ce contexte tendu, la décision attendue après l’audition de lundi sera déterminante. Elle pourrait marquer un tournant dans l’histoire du supportérisme stéphanois.

Source : L’Équipe