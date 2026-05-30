L'after foot de RMC a débriefé la rencontre entre l'ASSE et l'OGC Nice qui a vu les aiglons se maintenir en Ligue 1 (4-1). Une grande desillusion pour les Verts qui ont manqué leur objectif et qui vont vivre une saison supplémentaire en ligue 2. La quatrième en cinq ans.

Daniel Riolo : « L'arbitrage sur la non-touche stéphanoise ? Pour moi, c'est anecdotique. Ce qu'il faut dire à Philippe Montanier, c'est : mon grand, tu n'as juste pas l'équipe pour aller en Ligue 1. Tu n'avais pas les atouts pour battre Nice, tout simplement. Et ta mission, au final, c'est un échec.

Il est arrivé en cours de saison. La saison de Saint-Étienne, c'est un échec parce qu'ils ont été très longtemps dans les bonnes positions pour monter, pour au final terminer troisièmes, dépassés par Le Mans, qui n'avait pas du tout prévu d'être là. Encore Troyes, ils ont fait une excellente saison, mais que Le Mans, qui n'a absolument pas dans son business plan ni dans son programme d'être en Ligue 1, se retrouve promu en passant devant Saint-Étienne...

"Ils ont tout le temps essayer de noyer le poisson" (Riolo sur les dirigeants de l'ASSE)

Saint-Étienne a changé d'entraîneur à un moment où l'on disait : "Ce n'est pas dramatique si jamais on ne monte pas cette année." Ils ont tout le temps essayé de noyer un peu le poisson.

Il va quand même falloir qu'ils nous expliquent ce qu'il s'est passé, et surtout qu'ils construisent l'équipe qui gagnera la Ligue 2. Parce que l'équipe que j'ai vue ce soir, ce n'est pas une équipe prête à jouer en Ligue 1.

Si l'idée est de dire qu'il est absolument anormal que Saint-Étienne soit en Ligue 2, je pense que là, nous sommes tous convaincus. Évidemment. Et je te rejoins parfaitement. Je l'ai dit quatre fois ce soir, je vais le redire une cinquième fois : à un moment, les amis qui ont acheté le club, qui sont blindés d'oseille et qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent faire quelque chose de costaud à Saint-Étienne, eh bien montrez-le-nous ! Parce que votre histoire-là... »

"Dans son contenu, Saint-Étienne a encore beaucoup, beaucoup de travail pour espérer remonter dans l'élite. »

Maxime Chanot : « Je pense qu'ils ont été pris par l'événement et qu'ils ont manqué un peu d'expérience pour jouer ce genre de match. Après, le paradoxe de cette équipe de Saint-Étienne, c'est qu'en règle générale, l'équipe de Ligue 2 qui joue les barrages est une équipe qui a réalisé une belle saison. Or, Saint-Étienne... Évidemment, il y a l'arrivée de Philippe Montanier, qui gagne ses six premiers matchs d'affilée, puis patatras : il tombe contre le Sporting Club de Bastia, qui était avant-dernier à l'époque.

Et en fait, c'est significatif de leur fin de saison, avec ces trois matchs au cours desquels ils perdent neuf points. Derrière, Le Mans leur passe devant.

Donc, par rapport à la situation de Saint-Étienne, lorsqu'ils arrivent à ce barrage, ils arrivent en plein doute, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Et le premier match contre Rodez, qu'ils gagnent sur penalty dans un scénario complètement rocambolesque, ne les a pas aidés à retrouver une dynamique positive.

Et c'est vrai que quand tu vois le match aller — parce que le match aller était catastrophique — puis le match retour aujourd'hui dans son contenu, Saint-Étienne a encore beaucoup, beaucoup de travail pour espérer remonter dans l'élite. »