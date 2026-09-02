L’ASSE a signé lundi soir sa quatrième victoire en quatre journées de Ligue 2 en s’imposant à Dijon (3-2). Après la rencontre, les supporters stéphanois ont distribué leurs notes aux joueurs de Ian Cathro. Thierno Ballo termine logiquement en tête devant Irvin Cardona.

La moyenne collective atteint 6,4/10. Un résultat qui traduit assez bien le sentiment laissé par cette rencontre. Les Verts ont gagné, mais ils ont aussi davantage souffert que lors de leurs précédentes sorties. Dijon a réussi à revenir au score puis à prendre l’avantage avant la réaction stéphanoise. Ballo a ramené l’ASSE à 2-2 avant qu’Augustine Boakye ne donne la victoire aux siens.

ASSE : Ballo et Cardona nettement devant

Thierno Ballo obtient la meilleure note avec 7,5/10 et décroche également le titre de joueur du match des supporters. Son doublé a pesé lourd dans le résultat. L’Autrichien a d’abord ouvert le score avant de remettre les deux équipes à égalité lorsque l’ASSE était menée 2-1. Une nouvelle prestation décisive après ses buts inscrits face à Clermont et Grenoble.

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Juste derrière, Irvin Cardona récolte 7,3/10. L’attaquant n’a pas marqué, mais son activité et son influence offensive ont été appréciées. Son travail sur l’ouverture du score, conclue par Ballo, est un symbole de sa prestation générale.

Augustine Boakye complète le podium avec 6,7/10. Le Ghanéen a surtout inscrit le but du 3-2 à la 80e minute. Une frappe du gauche qui a définitivement fait basculer cette quatrième journée en faveur des Stéphanois.

Bernauer et Le Cardinal récompensés par les supporters

Maxime Bernauer partage la troisième meilleure moyenne avec Boakye : 6,7/10. Une note supérieure à celle attribuée par notre rédaction et qui place le défenseur parmi les joueurs les mieux évalués de la soirée.

Julien Le Cardinal suit avec 6,6/10, devant Áron Csongvai, crédité d’un 6,5/10. Malgré les difficultés rencontrées par l’ASSE pour contrôler certains espaces, les supporters ont donc globalement apprécié leur prestation.

Sohaib Naïr obtient de son côté 6,1/10. Ces trois notes montrent aussi que les deux buts encaissés n’ont pas conduit les votants à sanctionner lourdement l’ensemble du secteur défensif. Dans notre bulletin de notes après Dijon-ASSE, nous avions également relevé les difficultés collectives rencontrées par les Verts dans la gestion de la profondeur.

ASSE : Larsonneur sous la moyenne collective

Gautier Larsonneur termine avec 5,9/10. Une évaluation assez sévère au regard de plusieurs interventions réalisées durant la rencontre, notamment lorsque Dijon a réussi à se présenter dangereusement dans la surface stéphanoise.

Kévin Pedro recueille 5,7/10, juste devant Tamar Svetlin (5,6). Zuriko Davitashvili ferme le classement avec une moyenne de 5,5/10. Le Géorgien a pourtant participé au but de la victoire avec sa remise pour Boakye, mais son influence n’a pas suffisamment convaincu les votants.

Le classement final montre une tendance : les supporters ont surtout récompensé l’efficacité offensive. Ballo et Cardona se détachent, tandis que Boakye est également bien placé. Malgré un match plus compliqué, l’ASSE poursuit son sans-faute avec douze points pris sur douze possibles.