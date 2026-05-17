Philippe Montanier a frappé fort mardi soir. Après la qualification de l’ASSE contre Rodez en play-off (0-0, 7-6 TAB), l’entraîneur stéphanois a dévoilé les coulisses d’un choix aussi audacieux que décisif : la sortie de Gautier Larsonneur avant la séance des tirs au but pour faire entrer Brice Maubleu. Un pari gagnant qui symbolise parfaitement la méthode Montanier.

L’ASSE a souffert. Longtemps. Jusqu’au bout de la nuit. Mais les Verts sont toujours en vie dans la course à la montée en Ligue 1. Face à Rodez, les Stéphanois ont dû attendre la séance des tirs au but pour décrocher leur qualification. Et dans cet exercice si particulier, Philippe Montanier avait tout prévu.

Invité sur RMC Sport ce samedi soir, le technicien stéphanois a expliqué comment cette décision avait mûri dans son esprit plusieurs jours avant le match.

Philippe Montanier révèle les coulisses du changement Larsonneur-Maubleu

Le coach de l’ASSE n’a rien laissé au hasard. Le remplacement de Gautier Larsonneur par Brice Maubleu n’était absolument pas improvisé.

« L'idée me trottait dans la tête, car l'objectif d’un entraîneur, c’est d’optimiser les qualités des joueurs de son effectif. Et Brice est vraiment un spécialiste. »

Montanier a ensuite raconté les échanges avec son staff et ses gardiens avant la rencontre.

« On a échangé avec Jeff Bedenik, l'entraîneur des gardiens, et Gautier Larsonneur, notre gardien et capitaine. Je leur ai dit que j'avais cette idée-là en leur demandant leur ressenti. Le premier à réagir a été Gautier, qui a dit que c’était une super idée parce que Brice est vraiment un spécialiste : “Il est meilleur que moi, il faut penser au bien de l'équipe. Coach, on fait comme ça.” »

Montanier a également confirmé que le plan avait été travaillé toute la semaine dans le plus grand secret.

« Toute la semaine, on l’a préparé. On n’en a pas parlé aux joueurs, seulement aux gardiens, car on ne voulait pas les perturber. Mais tout était calé pour que Brice puisse rentrer. »

L’entraîneur stéphanois a même reconnu que gérer les changements n’avait pas été simple durant la fin du match.

« On a voulu garder un remplacement et ça n’a pas été simple, car certains avaient des crampes. Mais on a maintenu le cap car j’ai pensé que c’était une bonne idée. »

🗣"Tout était câlé ! Brice c'est vraiment un spécialiste ! Coach on fait comme ça !" Philippe Montanier revient sur la gestion du changement de gardien réussi pour la séance de tirs au but de Saint-Etienne contre Rodez pour l'accession à la Ligue 1 . pic.twitter.com/roehyBX5SY — RMC Sport (@RMCsport) May 16, 2026

L’ASSE déjà tournée vers la Ligue 1

Après cette qualification arrachée au forceps, Philippe Montanier refuse toutefois de s’enflammer avant l'issue finale. Le technicien veut surtout retenir la progression du club et la dynamique de construction autour de l’ASSE.

« On tirera les conséquences de cette saison. Moi, j’ai participé à trois mois et demi, donc il y a toute une partie que je n’ai pas vécue de l’intérieur. Il faudra tirer les enseignements et ça fait partie des étapes de construction d’une équipe. »

Avant d’ajouter :

« Souvent, on dit que le succès ne se programme pas, mais qu’il se construit. On voit bien que le club construit en y mettant des fondations. Maintenant, on croise les doigts pour qu’on arrive à aller jusqu’au bout et à amener ce club en Ligue 1. »

Puis une déclaration qui a immédiatement touché les supporters stéphanois :

« Pour nos supporters, qui eux sont en Ligue des champions vu leur niveau. Il faut qu’on rattrape le niveau de nos supporters. »

🗣"Le succès ne se programme pas mais se construit ! La place du club est en Ligue 1 !" Philippe Montanier parle de la fin de saison et des ambitions futures des Verts. pic.twitter.com/E0uPOwkeSJ — RMC Sport (@RMCsport) May 16, 2026

Philippe Montanier reste flou sur son avenir

Interrogé sur sa situation personnelle, Philippe Montanier a préféré replacer l’ASSE au centre du débat.

« Mon avenir est lié à la montée, oui. Mais ma situation n’est pas la plus importante, c’est bien celle de l’institution qu’est l’ASSE. »

Une réponse sobre mais claire, alors que l’avenir du technicien pourrait se jouer dans les prochains jours.

Concernant le futur adversaire des Verts en barrage, Montanier se méfie de tout le monde.

« Je ne pense pas qu’on ait un adversaire idéal parce que ce sont des équipes de Ligue 1. »

Il a notamment évoqué Nice, qu’il connaît parfaitement.

« Je connais très bien l’effectif de Nice car j’habite à côté et je les ai beaucoup vus cette saison. C’est un effectif de qualité. Quel que soit l’adversaire, ce sera un adversaire redoutable. »

Enfin, le coach stéphanois a déjà anticipé l’organisation de la semaine à venir.

« Après, on prendra ce qui viendra. Ce qui est sûr, c’est que si c’est Nice, ça changera la projection de notre semaine d’entraînement. Mais on a l’habitude de s’adapter et ça nous fera plus de temps pour préparer et récupérer. »

🗣"Je ne pense pas qu'il y ait un adversaire idéal ! C'est des équipes de Ligue 1 ! Ce sera un adversaire redoutable !" Philippe Montanier évoque la future double confrontation pour la montée en Ligue 1 pour l'ASSE. pic.twitter.com/herryGJ9OO — RMC Sport (@RMCsport) May 16, 2026

L’ASSE est désormais à deux matchs d’un retour en Ligue 1. Et après le coup tactique réussi de Philippe Montanier face à Rodez, les supporters verts veulent croire que tout est possible.