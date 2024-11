L'ASSE s'est inclinée ce dimanche à l'occasion du 125e derby (1-0). Après deux années de privation, la mythique opposition a fait son retour en Ligue 1. Un Saint-Etienne - Lyon qui a manqué aussi bien aux supporters des deux clubs qu'aux anciens joueurs. Bafétimbi Gomis s'est exprimé en zone mixte après la rencontre.

Valeureuse défaite pour l'ASSE

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio avaient l'occasion d'enchaîner ce week-end après la victoire face à Strasbourg (2-0). Occasion parfaite pour la soirée du retour du derby dans l'élite. Après deux années d'attente, les Verts et les Gones ont partagé 90 minutes intensives. Score 1 à 0 au coup de sifflet final après une prestation solide des Stéphanois.

"Nous avons des regrets, car on s’est battus, on a été solidaires, organisés et disciplinés.", évoquait Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. Les Stéphanois sont parvenus à mettre le doute sur la formation de Pierre Sage. Mais la réalisation d'Alexandre Lacazette en première mi-temps (29') scelle le score en faveur des vilains. L'ASSE s'est inclinée pour le 125e derby de l'histoire.

Bafé' Gomis satisfait du derby

Produit du centre de formation Stéphanois, Bafétimbi Gomis possède un parcours atypique. Fruit d'un talent particulier et rapidement repéré, l'attaquant est transféré chez l'ennemi juré, l'Olympique Lyonnais, en juillet 2009. Sous la tunique blanche, Gomis s'impose, mais n'oublie pas les Verts.

Récemment retraité, le Franco-Sénégalais était satisfait de l'opposition de ce dimanche soir.

Bafétimbi Gomis : "Superbe rencontre ! Cela faisait un moment que je n’avais pas assisté à un match de Ligue 1, et encore moins à un derby, avec Saint-Étienne qui revient après deux ans d’absence dans l’élite du football français. C’était intense et disputé, comme toujours dans ces confrontations, et c’est finalement un renard des surfaces qui est parvenu à défaire le verrou stéphanois."

"Saint-Etienne, c'est comme ma mère, Lyon comme mon père."

"Aujourd'hui, c'est difficile pour moi de choisir une équipe parce que Saint-Etienne, c'est comme ma mère et Lyon comme mon père. Saint-Etienne qui m'a donné l'amour, la naissance et Lyon qui m'a éduqué comme un père et fait de moi cet homme qui a pu voyager en étant autonome.

Même si on est ici à Lyon, j’aimerais dire un mot aux supporters stéphanois qui nous écoutent. Je tiens à remercier ce club qui m’a donné naissance (...). Saint-Étienne m’a donné des valeurs solides qui m’ont servi pendant toute ma carrière. (...)

J'aurais aimé que les supporters stéphanois soient présents aujourd’hui. Pour moi, le football est une fête, et un derby est toujours plus beau avec les supporters des deux équipes. J’espère qu’à l’avenir, les deux publics pourront être présents, car cela rend la victoire encore plus belle pour l’équipe gagnante, avec cette touche de rivalité joyeuse qui fait la magie des derbys."