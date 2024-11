Dimanche, l’ASSE s’est incliné dans le derby sur le score de 1-0. Un match où les Verts peuvent nourrir des regrets. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio auraient pu ramener un meilleur résultat du Groupama Stadium. L’ASSE n’a malheureusement pas perdu que le derby. Mickaël Nadé s’est blessé au genou en fin de rencontre. Le pire est à craindre pour le natif de sarcelles. Le verdict devrait bientôt être connu mais les dernières nouvelles sont rassurantes.

Une blessure sur une mauvaise chute

L’ASSE s’est incliné, le week-end dernier, dans un match à ne pas perdre. Lyon reste donc invaincu au Groupama Stadium face à son rival, Les Verts ont à nouveau encaissé un but sur coup de pied arrêté. Un but évitable qui coûte très cher. Des regrets sont également à déplorer sur le plan offensif avec quelques opportunités ratés. Ibrahim Sissoko aurait pu permettre aux siens de ramener un point du Rhône. Il a malheureusement butté sur Lucas Perri.

Lyon a cru inscrire un second but sur une erreur de Larsonneur. Pas aidé par la passe de Batubinsika le portier stéphanois a relancé sur le bras de Mikautadze. Nuamah pensait alors aggraver le score avant que l’arbitre n’annule le but à l’aide la VAR. Nuamah sera encore en vue quelques minutes plus tard, dans un duel avec Nadé. Le defenseur stéphanois est mal retombé sur son genou. Il a pu terminer la rencontre avant de s’allonger sur la pelouse. Olivier Dall’Oglio pourrait perdre son defenseur pour un long moment.

Une simple frayeur pour Nadé ?

Le Progrès a donné des nouvelles rassurantes concernant Mickaël Nadé. Le défenseur de l’ASSE aurait quitté le stade en marchant et sans béquilles hier soir. Le joueur formé au club se voulait rassurant. Il a passé des examens aujourd’hui et devrait connaître les résultats ce mardi.