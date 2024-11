Après ce 125ème Derby, les deux entraîneurs se sont exprimés au micro de DAZN. L'OL l'a emporté par un but à zéro. Entre les regrets d'Olivier Dall'Oglio et la satisfaction de Pierre Sage.

Pierre Sage (Entraîneur de Lyon) : "Je pense que notre première mi-temps a été satisfaisante. En seconde période, on a eu un peu plus de mal, mais le résultat final et voir le public réagir de cette manière, c’est toujours merveilleux.

Pour moi, le football sert à ça : il rend les gens heureux, même si parfois il les rend malheureux pour qu'ils soient encore plus heureux par la suite. C'est dans cet esprit qu’on est contents, surtout après une période difficile où les victoires étaient rares. C'est gratifiant de les voir heureux, de vivre ensemble ce bon moment.

Je pense qu’on aurait même pu alourdir le score. Mais 1-0 reflète bien le match. En première période, on aurait pu marquer davantage. En deuxième mi-temps, on leur a un peu laissé l’initiative, on a eu du mal à réagir, notamment au milieu de terrain. C’est pour cela qu’on a dû se réorganiser, ce qui n’est jamais un bon signe sur le plan offensif, même si on a eu quelques situations.

Ce n’est pas de la schizophrénie, mais plutôt les émotions du moment. On se rend compte qu'autant on peut soulever des montagnes avec des émotions positives, autant on peut aussi se faire peur. Aujourd'hui encore, on a eu des frayeurs : notre gardien a fait un bel arrêt dans un face-à-face, et il y a eu ce ballon qui traînait devant notre but, dégagé en urgence. Sur les occasions nettes, je pense malgré tout qu’on en a eu plus qu’eux. Quand on ne parvient pas à creuser l’écart, on laisse à l’adversaire l’opportunité de rester dans le match.

Quand il y a une bonne énergie dans l’équipe, qu'on joue sans crainte de perdre le ballon, on est dans une dynamique positive et la fatigue se fait moins sentir. Mais quand on mène 1-0, parfois, le ballon peut être perçu comme une boule de feu. Je suis satisfait, honnêtement, mais un peu déçu de ne pas avoir mieux maîtrisé notre match.

Ce soir, on passe cinquièmes. L’idée maintenant, c’est de rester au contact et, petit à petit, de grignoter du terrain. On est vraiment dans l’optique de bien jouer, de mieux jouer quand on est en difficulté, et de maintenir cette qualité dans la durée pour que les résultats suivent. C’est plus notre objectif que de se concentrer sur le classement."

Olivier Dall'Oglio : "On a pas mal de regrets"

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "On a pas mal de regrets. C'est vrai que la première période a été difficile pour nous, mais on a réussi à contenir plus ou moins cette équipe de Lyon qui a eu des occasions, tout comme nous. En deuxième mi-temps, nous avons des regrets car on s’est battus, on a été solidaires, organisés, et disciplinés. On savait qu’on aurait quelques coups de pied arrêtés et 2-3 occasions à exploiter. Ça a été le cas, mais il nous a manqué la finition, ce petit plus pour égaliser. Le face-à-face avec le gardien ? Il a fait un très bel arrêt, il faut le reconnaître. Je suis assez fier des joueurs par rapport à ce qu’on leur avait demandé. L’engagement a été total. Ils portaient le maillot vert avec honneur. Mais beaucoup de regrets et de déception dans le vestiaire.

Oui, je pense qu’on pouvait faire quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a autant de regrets dans le staff, chez les dirigeants et les joueurs. Cela prouve bien qu'il y avait un coup à jouer. En fin de match, on sentait qu’ils poussaient, même si c'était un peu plus désordonné à cause de la fatigue. Lyon a aussi fait entrer quelques joueurs de qualité, mais on a répondu présent. Il nous manquait juste un but.

J'espérais qu’on pourrait les gêner davantage sur coups de pied arrêtés, comme eux ont su le faire, mais ça n'a pas marché. Donc on repart d’ici avec des regrets, mais on sait qu’on avance aussi. Cela reste positif pour l’avenir, même si pour l’instant, c’est frustrant. J’ai du mal avec le terme "encourageant", mais je prends du recul en voyant le travail accompli et la progression de certains joueurs. Certains commencent aussi à s'habituer au haut niveau, ce qui est prometteur.

Il y a des choses intéressantes. On est plus solides en défense, et le milieu est plus fluide. Certains joueurs sont moins en forme en ce moment, mais ils vont revenir. On a vraiment besoin d’un groupe complet, car les remplaçants sont essentiels. Il faudra récupérer un maximum de joueurs pour affronter des équipes peut-être moins huppées, mais solides. Stassin et Sissoko ? L’un est plus âgé, l'autre plus jeune. Ce sont des garçons qui découvrent ce type d’événement. La grande occasion est celle de Sissoko, et il a fait ce qu’il devait faire, mais le gardien était là. Lucas Stassin, lui, a bien épuisé l'équipe adverse. On peut discuter longtemps sur les uns et les autres, mais j’ai un groupe avec un très bon état d’esprit, des garçons qui veulent avancer, et j’avance avec eux.

C’était une belle expérience, notamment hier à l’entraînement et ce matin au départ. Ce sont des moments exceptionnels à vivre. Comme je l'ai dit aux joueurs, c’est un match à part. Jouer un dimanche soir montre bien que cela dépasse notre région, cela intéresse le monde du football. C’était une chance de jouer ce derby ici, et de le vivre avec Saint-Étienne, c'est magnifique.

Quant à la blessure, il a ressenti une douleur au genou qui s’est bloqué. S’il y avait eu un remplaçant supplémentaire, on l’aurait fait sortir plus tôt. Il a un peu mal, et il faudra probablement des examens."