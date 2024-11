L'ASSE semble avoir stabilisé son rendement défensif depuis plusieurs rencontres. Outre la sortie du onze titulaire de Younis Abdelhamid, en grande difficulté, c'est l'entrée d'un autre élément qui a également coïncidé avec de meilleures performances stéphanoises. Nouvellement associé à Louis Mouton, Benjamin Bouchouari, autrefois placardisé, fait un retour en force dans le onze d'Olivier Dall'Oglio, à tel point qu'il constitue une très belle surprise et s'apparente à une recrue...

Lorsque Benjamin Bouchouari a posé ses valises à Saint-Étienne il y a près de deux ans, peu imaginaient qu’il deviendrait un acteur majeur du milieu de terrain. Sa formation, ponctuée par des passages éclair en Belgique puis aux Pays-Bas, a contribué à forger un joueur technique, mais physiquement frêle, souvent remis en question pour son manque de constance. Bouchouari, passé par Anderlecht, Willem II et Fortuna Sittard avant de se stabiliser à Roda JC, montrait déjà un potentiel intéressant. Doté d’une vision de jeu impressionnante et d’une technique fine, il est rapidement assimilé à des profils comme celui de Marco Verratti : un milieu capable d’organiser le jeu et d’assurer des transitions rapides par de longues passes précises.

Arrivé en Ligue 2, cependant, Bouchouari faisait face à une adaptation difficile. Contrairement aux Pays-Bas, où le jeu est plus ouvert et technique, le championnat français de seconde division impose un rythme intense et un défi physique plus prononcé. Nombreux étaient ceux qui doutaient de sa capacité à s’imposer face à des joueurs physiquement imposants, dans un championnat réputé pour sa rudesse.

Bouchouari : de belles promesses puis la désillusion...

Sa première saison fut marquée par des performances abouties : sa capacité à dribbler dans les petits espaces, son calme sous pression, et sa précision dans les passes en profondeur lui ont rapidement valu des éloges. En tant que relayeur, il devenait souvent la plaque tournante du milieu stéphanois grâce à sa qualité technique et son jeu orienté vers l'avant.

Cependant, son manque de constance a commencé à ternir cette image prometteuse. Bouchouari a parfois été critiqué pour sa nonchalance apparente et son irrégularité, des défauts qui semblaient coller à sa peau. Capable de livrer une prestation remarquable un jour, il pouvait devenir invisible le lendemain. Ce contraste flagrant entre ses meilleures et ses pires performances a fini par agacer Laurent Batlles, alors entraîneur de l’équipe. Bouchouari tombait souvent dans une certaine facilité, adoptant parfois un comportement trop détaché. Ce manque d’efforts défensifs et d’implication sans ballon a fini par le mettre à l’écart.

Les critiques ne concernaient pas seulement son jeu, mais aussi son attitude. Certains observateurs pointaient du doigt une mentalité qui pouvait sembler insouciante, voire suffisante. Il donnait l’impression de penser qu’il pouvait s’imposer sans effort. D’ailleurs, le fait que Dall’Oglio ait choisi de le laisser sur le banc lors des matchs décisifs pour la remontée en Ligue 1 n’était pas un hasard.

Retour en Ligue 1 et retour en grâce !

Cette saison, toutefois, marque un véritable tournant pour Bouchouari. Le nouvel entraîneur, Olivier Dall’Oglio, semblait d’abord hésitant quant à l’intégration du jeune milieu marocain dans son système, doutant de sa capacité à répondre aux exigences du haut niveau. Il y a quelques jours, ODO n'avait pas masqué le problème, prétendant que son jeune milieu défensif avait largement progressé dans son implication défensive. C'est là que le bât blessait, c'est dorénavant cette nouvelle prise de conscience qui permet à Bouchouari de passer devant Moueffek ou Amougou.

Pour la troisième fois consécutive, ODO titularise Bouchouari au milieu de terrain lors du derby contre Lyon. Dimanche, ce match a permis de mesurer l’ampleur des progrès réalisés, comme déjà entrevue face à Strasbourg : plus impliqué dans les phases défensives, Bouchouari n’hésite plus à s’engager dans les duels et à faire preuve d’agressivité. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements adverses est désormais un atout pour l’ASSE, qui peut compter sur lui pour enrayer les attaques et orienter rapidement les contre-attaques. Son volume de jeu et son abattage physique sont devenus les nouveaux piliers de son style, offrant une réponse aux attentes de son coach.

Dall’Oglio n’a pas hésité à exprimer sa satisfaction en conférence de presse, soulignant les efforts défensifs consentis par Bouchouari. L’évolution de son jeu vers un style plus box-to-box en fait un atout majeur pour Saint-Étienne. Offensivement, Bouchouari continue de se distinguer par sa volonté de jouer vers l’avant. Contrairement à de nombreux milieux de terrain qui optent pour des passes de sécurité, il privilégie constamment des transmissions vers l'avant.

Bouchouari : future pierre angulaire du dispositif de l'ASSE ?

À seulement 21 ans, Bouchouari incarne l’avenir de l’ASSE, et son potentiel semble enfin éclater aux yeux de tous. Son profil de milieu relayeur, technique et intelligent, représente une réelle plus-value pour l’équipe, qui peut désormais compter sur sa présence régulière au milieu de terrain. Sa progression physique et mentale laisse entrevoir des perspectives intéressantes pour le futur, où il pourrait bien devenir un joueur clé de l’ASSE en Ligue 1.

Pour les dirigeants stéphanois, la montée en puissance de Bouchouari est une bonne surprise, surtout compte tenu de l’investissement initial relativement faible réalisé pour l’acquérir. Sa valeur marchande est aujourd’hui en forte hausse, et ses performances pourraient bien attirer l’attention de clubs plus huppés, ce qui offrirait une opportunité financière non négligeable pour Saint-Étienne. Reste toutefois à voir si le jeune marocain parviendra à maintenir ce niveau de performance sur la durée.

Malgré ses progrès impressionnants, Bouchouari devra encore affiner certains aspects de son jeu pour franchir un nouveau cap. S’il s’avère un excellent organisateur et un passeur redoutable, son impact dans la zone de finition reste limité. Ses tentatives de tir sont encore trop rares, et lorsqu’elles existent, elles manquent souvent de précision. Ajouter un véritable atout offensif à son arsenal pourrait lui permettre de devenir un milieu de terrain encore plus complet et décisif. Il s'apparente, quoi qu'il en soit et à n'en pas douter, une véritable recrue pour l'ASSE cette saison !