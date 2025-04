L’ASSE jouera très gros ce dimanche. Les Verts devront impérativement obtenir un résultat positif face à l’Olympique Lyonnais, dans un derby de tous les dangers. Avec trois points de retard et un goal average de -6 sur Le Havre, les Stéphanois n’ont plus le choix.

Il reste cinq matchs : Lyon, Strasbourg, Monaco, Reims et Toulouse. Les plus téméraires parleront pompeusement de “cinq finales” pour l’ASSE. Mais une chose est sûre : les Verts ont trop souvent procrastiné cette saison.

Cette fois, plus question de remettre au lendemain ce qui doit être fait dès la 30e journée de Ligue 1. L’ASSE doit obtenir des points face à l’OL. Une urgence de résultat qui devra pousser les Stéphanois à se surpasser.

Lucas Stassin : "Un grand match contre Lyon arrive"

L’attaquant stéphanois ne cache pas son implication et sa détermination à l’approche de ce rendez-vous capital :

"On sait que les supporters sont là pour nous et qu’ils le seront toujours. C’est positif quand on joue ici, ils poussent. Il suffit de voir la fin de match, ils ont été là pour nous aider. J’espère qu’on va pouvoir leur donner ce qu’ils attendent. Il faut toujours y croire, il reste cinq matchs, à la fois c’est rapide mais c’est aussi encore long. Si on gagne des matchs d’affilée, ça va le faire. Un grand match contre Lyon arrive, les supporters attendent ce match, nous aussi les joueurs. Il faudra que tout le monde soit prêt pour arracher une victoire."

Le Kop Nord : "Il n’y a plus rien à calculer".

Du côté des tribunes, le message du Kop Nord résonne comme un cri du cœur, à la hauteur de la situation :

"Ce qu'on attend de notre équipe, ce sont des joueurs qui mouillent le maillot. Des joueurs qui n'ont pas peur de prendre un second but lorsqu'ils perdent 1-0. À Lens, on a joué avec le frein à main alors qu'on n'avait rien à perdre. On devait tout donner pour aller égaliser face à une équipe faible qui a perdu face à Reims. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas lâcher !

Il reste 5 matchs, il est hors de question, les gars, qu'on puisse lire ou entendre qu'il n'y a pas urgence. Oui, il y a urgence. Maintenant, on s'en fout. Il n'y a plus rien à calculer. Plus de calculs à faire. À chaque match, il faudra tout donner. Le prochain, c'est le derby, les gars. Dans ce match-là, on ne veut pas voir une équipe amorphe et tétanisée. Le stade sera plein. Et pour nous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quoi qu'il arrive, tant que vous donnerez tout, on sera avec vous. Le prochain match a beau être contre Lyon, on sait qu'ils sont plus forts que nous. Par contre, il faudra répondre présent."

Le derby de la dernière chance pour l'ASSE

Un message qui résume parfaitement la situation extrême de l’ASSE. Loin d’être favorite face à un OL en pleine forme, l’équipe stéphanoise va devoir se transcender pour renverser une dynamique négative et raviver la flamme du maintien.

Aujourd’hui, les chances de survie sont faibles, mais le barrage reste envisageable. Et en cas de victoire inespérée dans le derby, tout serait relancé. Le Peuple Vert, plus mobilisé que jamais, pourrait alors jouer son rôle de 12e homme comme rarement.

Car c’est bien dans cette union, cette énergie collective, que réside l’espoir de tout un peuple. Réponse samedi soir, pour ce qui s’annonce comme le derby le plus important du siècle.