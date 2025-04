Match couperet pour l'ASSE. Les stéphanois jouent l'un des derbys les plus importants de ces dernières saisons. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce vendredi. L'occasion de s'exprimer avant cette rencontre capitale.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Manchester United – Olympique Lyonnais ? Oui, j'ai regardé le match. C'était vraiment une belle partie à regarder. C'était un match difficile. Quand on vient à Old Trafford, ce n'est jamais facile, surtout quand Manchester n'a plus que cette compétition à gagner. Mais l'équipe de Lyon a montré un beau visage, a joué un bon football et a joué une belle rencontre.

Ils ont eu un peu de mal après avoir été menés. Ils ont réussi à revenir au score. Ils ont lutté avec ce joueur qui a été expulsé. (Tolisso)

Une équipe de Lyon à craindre ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Lyon est une grosse équipe parce qu'on voit qu'ils ont été capables d'arriver aux quarts de finale de cette Europa League. Ils luttent aussi pour les premières places du championnat. C'est une équipe avec des armes. Lyon est une équipe qui a beaucoup de cordes à son arc. Ils sont assez forts pour construire des bonnes attaques, pour trouver des combinaisons dans l’axe, pour trouver aussi des espaces dans le dos des adversaires. Ils s'appuient sur des qualités individuelles assez bonnes. Et comme vous l'avez dit, leur jeu de transition est une de leurs armes préférées."

Un avantage physique pour l'ASSE ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Un avantage physique ? C'est assez difficile à dire. Je pense que jouer ces matchs européens vous permet de hausser votre niveau, de jouer à un rythme plus élevé qui vous fait appréhender la Ligue 1 de manière plus facilement. Je ne suis pas spécialement sûr qu'ils seront fatigués contre nous parce qu'il y a eu une semaine de trêve internationale et ils sont dans un rythme qui leur permet de gérer cette rencontre normalement. On compte un petit peu sur leur fatigue, mais on verra bien dans quel état ils se présentent face à nous."