L’ASSE s’apprête à disputer le match le plus attendu de la saison ce dimanche soir. L’enjeu est de taille pour les Verts lors de ce 126ᵉ derby de l’histoire, car les Stéphanois pourraient revenir à hauteur du Havre en cas de succès face à l’OL. Voici les 11 guerriers qu’Eirik Horneland devrait choisir pour ce match importantissime.

Pour cette 30ème journée de Ligue 1, Eirik Horneland s’apprête à vivre, comme beaucoup de ses joueurs, son premier derby à Geoffroy-Guichard. Un match qui a toujours une saveur particulière, tant l’antagonisme entre Saint-Étienne et Lyon est ancré.

Une absence de taille pour ce derby

Eirik Horneland a vu plusieurs de ses joueurs être touchés après la rencontre face à Brest. Benjamin Bouchouari a ressenti une douleur au dos lors de cette rencontre face aux Bretons. Le Marocain rejoint Augustine Boakye à l’infirmerie et pourrait être absent, au pire des cas, jusqu’à la fin de la saison.

Yvann Maçon sera également hors groupe ce dimanche. Le Guadeloupéen est suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes. Enfin, l’ASSE a dû faire face à plusieurs incertitudes cette semaine.

Irvin Cardona et Lucas Stassin ont manqué la séance collective de jeudi, mais ont pu réintégrer le groupe. Les deux joueurs seront bien présents dans le Chaudron ce soir. Pierre Cornud, quant à lui, était proche d’un retour après une blessure, mais demeure toujours forfait.

Horneland ne change pas sa défense

Contrairement à l’OL, l’ASSE devrait pouvoir compter sur son gardien numéro 1 pour ce derby. Gautier Larsonneur aura la lourde tâche de garder la cage stéphanoise lors de ce 126ᵉ affrontement entre les Verts et Lyon.

Eirik Horneland ne devrait pas modifier sa ligne défensive ce dimanche soir. Dennis Appiah, titularisé la semaine passée face à Brest, devrait enchaîner face à l’OL. L’ancien Caennais profite de la suspension d’Yvann Maçon pour ce derby.

Maxime Bernauer et Mickaël Nadé devraient enchaîner un troisième match consécutif dans l’axe de la défense stéphanoise. Enfin, Léo Pétrot devrait à nouveau occuper le couloir gauche.

Une absence majeure au milieu

Eirik Horneland devrait renouveler sa confiance à Pierre Ekwah en pointe basse du trio du milieu de terrain.

Devant le joueur prêté par Sunderland, le coach norvégien devrait aligner Florian Tardieu et Aïmen Moueffek, en l’absence de Benjamin Bouchouari. L’ancien Troyen a d’ailleurs réalisé une sublime passe décisive pour le but du 3-3 d’Irvin Cardona face à Brest, le week-end passé.

Une attaque en forme pour ce derby

Les attaquants stéphanois avaient manqué d’inspiration il y a quinze jours du côté de Lens. Ils l’ont retrouvée le week-end dernier. Irvin Cardona s’est offert un doublé face à son ancien club et devrait à nouveau être titularisé ce soir pour son premier derby.

Auteur de deux corners décisifs face à Brest, Zuriko Davitashvili aurait pu offrir la victoire à l’ASSE en fin de partie. Son coup de tête est malheureusement venu s’écraser sur la barre. L’ancien Bordelais devra faire preuve de plus de réussite ce dimanche soir pour espérer battre l’OL. Enfin, Lucas Stassin devrait débuter à la pointe de l’attaque. Le Belge a inscrit son 10ᵉ but en Ligue 1 cette saison et espère continuer à faire tourner le compteur ce dimanche.