ASSE : Jean-Michel Larqué vient de passer trois jours à Saint-Étienne pour les célébrations des 50 ans de la finale de Glasgow. Le capitaine des Verts de 1976 a accordé une interview au Courrier Picard. Entre hommages émouvants et regard sur le présent, le message est clair : le passé c'est bien, l'avenir c'est mieux.

"Je suis plus préoccupé par le présent et l'avenir de Saint-Étienne que par son passé"

Jean-Michel Larqué aurait pu se contenter de savourer. Trois jours à Saint-Étienne, toute l'équipe de 1976 réunie, des hommages en cascade, le match contre Amiens avec ses anciens coéquipiers dans les tribunes, et une prolongation en Haute-Loire chez un ami de l'épopée. De quoi se laisser porter par la nostalgie.

Mais Larqué aime donner son avis quand on lui demande. Et l'ASSE est forcément un sujet qui lui tient à coeur : "C'est bien d'avoir été mis à l'honneur et de voir tant de gens sympas avec nous pour ces 50 ans de l'épopée, mais je suis plus préoccupé par le présent et l'avenir de Saint-Étienne que par son passé." Une phrase que beaucoup partage après une seconde année pleine de déception.

ASSE : "Il peut y avoir la Ligue 1 au bout... comme il peut n'y avoir rien du tout"

Sur la situation sportive actuelle, Larqué est lucide. Il ne minimise pas la difficulté du moment : "Aujourd'hui, les Verts sont barragistes en ayant fini troisièmes. Il peut y avoir la Ligue 1 au bout... comme il peut n'y avoir rien du tout !" Difficile de lui donner tord. Difficile de diggérer la décpetion de devoir à nouveau passer par la terrible épreuve des barrages alors que le chemin pour une montée direct en Ligue 1 semblait à la portée d'un club qui a dépensé 25 M€ l'été dernier.

"Peu de clubs peuvent se targuer d'avoir un stade et un public comme ça"

Mais le capitaine de l'ASSE de 76 croit en ce club. Et il sait pourquoi. "Je souhaite que les dirigeants actuels suivent un cap et se fixent un objectif de retour en L1 car peu de clubs peuvent se targuer d'avoir un stade et un public comme ça." Geoffroy-Guichard, le Chaudron, les supporters : des arguments que Jean-Michel Larqué place au-dessus de tout. Des atouts que beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas.

Le modèle qu'il cite en exemple est parlant : "Si l'ASSE pouvait se réinstaller en L1 comme Lens, ce serait mieux. Lens est même en Ligue des Champions. Alors allons-y étape par étape..." Pas de rêves de grandeur. Une montée pour commencer. Lens comme exemple de reconstruction réussie. Un cap à suivre.

ASSE : Le match contre Amiens vu depuis les tribunes

Larqué s'est aussi amusé de l'atmosphère particulière du match de samedi, disputé en présence de toute l'équipe de 1976 dans les tribunes et face à une équipe d'Amiens déjà reléguée et en fin de saison. "Le match de samedi avait l'air d'être une rencontre amicale !"

Vendredi, au Chaudron, Jean-Michel Larqué et ses équipiers regarderont probablement de plus loin. Cette fois, l'enjeu sera bien réel et n'aura rien d'amical pour l'ASSE.

Source : Le Courrier Picard