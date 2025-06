Le centre de formation de l’ASSE prépare activement sa rentrée estivale. Réserve, groupe formation et groupe avenir retrouveront les terrains entre le 1er et le 17 juillet, avec en ligne de mire des tournois relevés contre de belles écuries françaises et européennes.

Comme chaque saison, le centre de formation des Verts organise son retour à la compétition de manière progressive. La réserve stéphanoise sera la première à fouler les pelouses dès le 1er juillet. Composée de jeunes talents en quête de temps de jeu et de visibilité, cette équipe affrontera rapidement une adversité relevée avec un programme estival musclé.

Suivra le groupe formation, attendu à l’Étrat à partir du 9 juillet. Ce collectif intermédiaire regroupe les éléments confirmés des U17 et U19, sur le point de franchir un cap. Enfin, le groupe avenir, constitué des nouveaux pensionnaires du centre de formation, reprendra l'entraînement le 17 juillet. L’objectif ? Permettre une intégration progressive des jeunes fraîchement arrivés, tout en les préparant aux exigences du haut niveau.

Ploufragan et Carisport au menu des tournois estivaux

Le mois de juillet sera rythmé par plusieurs matchs amicaux, dont certains auront lieu dans le cadre de tournois prestigieux. La réserve de l’ASSE participera au tournoi international de Ploufragan. Véritable vitrine pour les jeunes talents, cette compétition verra les Verts affronter des formations de très haut niveau comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais ou encore les Espagnols de la Real Sociedad. Une occasion idéale pour les hommes du trio Gibert-Hamoumma-Fauvey de se mesurer à l’élite européenne.

Le groupe formation ne sera pas en reste. Il représentera l’AS Saint-Étienne au tournoi Carisport, autre rendez-vous incontournable de l’été. Au programme : des oppositions de qualité face à des adversaires comme le Stade Brestois, l’Olympique de Marseille ou encore le Stade Lavallois. Un vrai test pour ces jeunes joueurs, qui auront à cœur de montrer leur progression.

Préparer l’avenir avec ambition à l'ASSE

Au-delà des tournois, la période estivale constitue un temps fort de la structuration du centre de formation. Le groupe avenir, qui entrera en scène le 17 juillet, amorcera un cycle d’adaptation progressif, sous l’œil attentif des éducateurs. Ce temps d’intégration est crucial pour poser les bases d’un travail à long terme, fondé sur les valeurs historiques du club : exigence, humilité et combativité.

La programmation complète des matchs amicaux devrait être révélée dans les prochains jours par le club. Elle viendra compléter un été déjà bien chargé, reflet des ambitions renouvelées du centre, fer de lance du projet sportif stéphanois. L’ASSE continue d’investir dans la formation, fidèle à son identité, avec un seul objectif : faire éclore les talents de demain pour nourrir l’équipe première.