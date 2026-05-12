Le carton jaune reçu par Augustine Boakye face à Amiens ne change rien à sa situation disciplinaire. La suspension du milieu offensif stéphanois avait déjà été actée après son avertissement récolté à Rodez, son dixième de la saison. Il manquera donc le play-off 2 entre l’ASSE et le vainqueur de Red Star-Rodez vendredi prochain à Geoffroy-Guichard. Peut-être un mal pour un bien si les Verts se qualifient...

Le règlement disciplinaire de la LFP prévoit une suspension automatique lorsqu’un joueur atteint certains seuils d’avertissements sur une saison. Ainsi, tous les 5 cartons jaunes, un joueur est suspendu, comme le prévoit cette nouvelle règle installée cette saison en Ligue 2. En atteignant la barre des dix cartons jaunes à Rodez, Boakye avait automatiquement déclenché une sanction d’un match. Son avertissement reçu contre Amiens constitue désormais son onzième carton de la saison, sans que cela ait la moindre conséquence pour la suite. Augustine Boakye n'en demeure pas moins le Stéphanois le plus sanctionné cette saison.

Cette absence reste un problème pour Philippe Montanier. Très utilisé cette saison, Boakye fait partie des joueurs les plus importants dans le pressing et les transitions offensives de l’ASSE. Dans un effectif déjà fragilisé par les blessures, perdre un titulaire supplémentaire avant un match couperet représente un coup dur évident. Pour autant, en cas de qualification pour le barrage avec le club de Ligue 1 classé 16e à l'issue de la saison, n'est-il pas préférable que Boakye soit débarrassé du spectre de la suspension afin de pleinement se concentrer sur le jeu ?

Plusieurs Stéphanois restent sous surveillance

Au-delà du cas Boakye, plusieurs Verts devront éviter de nouvelles sanctions pendant les barrages. Florian Tardieu et Ebenezer Annan, qui ne sont plus apparus dans le onze de départ depuis de longues semaines, flirtent avec la limite disciplinaire. Le prochain jaune fera tomber le couperet.

Les barrages promettent des matchs très engagés physiquement. Entre la pression du résultat, l’intensité des duels et la fatigue accumulée, l’ASSE devra éviter de perdre d’autres joueurs sur suspension. En l'état, aucun cadre n'est sous la menace directe d'une suspension. Attention toutefois au carton rouge qui apparaît aujourd'hui comme la seule réelle menace qui pourrait affaiblir le groupe de Montanier.

Classement disciplinaire de l’ASSE avant les barrages