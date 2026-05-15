L’ASSE retrouve Rodez vendredi soir dans un contexte totalement différent de celui du mois d’août. Lors de la 2e journée de Ligue 2, les Verts avaient largement dominé le RAF dans un Chaudron en fusion (4-0). Neuf mois plus tard, les données ont pourtant changé avant ce play-off décisif.

Le souvenir reste forcément positif pour l’ASSE. Le 16 août dernier, les Verts avaient signé leur première victoire de la saison face à Rodez avec un succès net à Geoffroy-Guichard (4-0). Ce soir-là, le Chaudron retrouvait son équipe après plusieurs mois d’attente et l’ambiance avait rapidement porté les Stéphanois. Pourtant, la rencontre n’avait pas débuté aussi facilement que le score final pourrait le laisser croire. Rodez avait démarré avec agressivité et Jordan Mendes avait même trouvé le poteau de Gautier Larsonneur en première période. Mais l’ASSE avait progressivement pris le contrôle du match grâce à l’activité de Joshua Duffus. L’attaquant anglais avait ouvert le score après un long ballon de João Ferreira avant de peser constamment sur la défense ruthénoise. Plus solide techniquement et plus efficace dans les transitions, Saint-Étienne avait ensuite accéléré après la pause.

Une seconde période à sens unique pour l’ASSE

Le tournant du match était intervenu dès le retour des vestiaires. Zuriko Davitashvili avait d’abord trouvé le poteau avant que Mahmoud Jaber ne marque son premier but sous les couleurs stéphanoises. Quelques minutes plus tard, Irvin Cardona profitait d’un contre rapide pour inscrire le troisième but des Verts. Rodez avait alors totalement explosé physiquement et laissé beaucoup d’espaces à une ASSE devenue irrésistible offensivement. Davitashvili avait finalement conclu le festival stéphanois après une action collective parfaitement construite. Ce soir-là, les Verts avaient surtout impressionné par leur capacité à accélérer brutalement le rythme du match. Solides défensivement et efficaces dans les deux surfaces, les joueurs d’Eirik Horneland, alors entraîneur, avaient envoyé un premier message fort au reste du championnat après le nul spectaculaire et décevant obtenu à Laval (3-3) quelques jours plus tôt.

Rodez arrive cette fois avec beaucoup plus de certitudes

Le contexte du play-off de vendredi reste pourtant très différent. Rodez n’aborde plus Geoffroy-Guichard comme une équipe fragile du début de saison. Les Aveyronnais sortent d’une deuxième partie de championnat particulièrement solide, au point de se présenter comme l’une des équipes les plus performantes de Ligue 2 depuis plusieurs mois. Mardi soir, les joueurs de Didier Santini ont encore montré leur force mentale en allant s’imposer au Red Star (3-2) malgré le fait d'avoir été menés à deux reprises. L’ASSE conserve toutefois plusieurs avantages importants avant ce rendez-vous : la fraîcheur physique, l’appui du Chaudron et le souvenir d’une large victoire dans cette même enceinte. Mais Rodez arrive aussi avec une idée claire : ne pas reproduire les erreurs du précédent play-off perdu face aux Verts. Les Ruthénois ont d’ailleurs insisté cette semaine sur l’importance de la récupération et de la maîtrise émotionnelle avant ce nouveau rendez-vous qui se jouera cette fois-ci avec la pression du résultat obligatoire pour rêver à la Ligue 1.