Avec déjà trois signatures actées, les dirigeants stéphanois préparent leur retour en Ligue 1 avec méthode. Le mercato estival devrait permettre à Eirik Horneland de bâtir un effectif en phase avec les objectifs du club. En parallèle des nombreux départs attendus, Saint-Étienne devrait se renforcer à tous les postes.

Le chantier XXL du mercato identifié !

C’est en défense que le chantier s’annonce le plus conséquent pour Kilmer Sports cet été. Plusieurs éléments sont sur le départ, à commencer par Yunis Abdelhamid, en fin de contrat. Dylan Batubinsika attire l’attention en Turquie, Pierre Cornud pourrait faire son retour en Israël, tandis qu’Appiah, Maçon et Pétrot ne seront pas retenus au mercato.

Romain livre son analyse : "Si on regarde un peu ce qu’on a sur le papier aujourd’hui, beaucoup parlent du secteur offensif, mais le vrai chantier prioritaire, celui qui est XXL, c’est la défense. On a pas mal de joueurs qui veulent partir. Il va donc falloir recruter, c’est une évidence : des latéraux, des centraux... Parce qu’une fois qu’on aura fait le ménage — si on y arrive — il faudra bien remplacer. On sait que des noms commencent à sortir."

Départ inévitable pour Mickaël Nadé

De son côté, Mickaël Nadé aspire "à d'autres projets" durant le mercato, affirme Sylvain dans notre dernière vidéo. À 26 ans, le défenseur a déjà connu deux relégations avec Saint-Étienne. Pisté par le Dynamo Kiev, Nantes ou Blackburd, Nadé ne sera certainement pas Stéphanois la saison prochaine.

Sylvain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert : "Nadé, il attire des convoitises, que ce soit via des propositions d’agents ou des prises de renseignements de la part de certains clubs. Pour l’instant, il était bien présent à la reprise de l’entraînement avec Saint-Étienne. Son avenir reste flou, on n’aura pas de réponse immédiate. Mais honnêtement, je pense que Nadé ne fera pas partie de l’effectif stéphanois pour la saison 2025-2026."

Un milieu annonce son départ de l'ASSE

En fin de contrat, Louis Mouton a fait ses adieux à son club formateur sur son compte Instagram. Le natif de Saint-Priest-en-Jarez devrait rester en Ligue 1, du côté du SCO d'Angers.

Romain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert : "Une chose est sûre : si on avait vraiment voulu le garder, on aurait pu. Mais on n’a pas tout fait pour. Peu importe ce qui sera dit, aujourd’hui, il est la priorité des priorités à Angers. (...) Louis Mouton, en fin de contrat, libre, représente une belle opportunité. (...) Nantes s’est renseigné avant de prendre Luis Castro comme coach. Et d’après ce qu’on a vu sur les réseaux sociaux, Montpellier est aussi sur le coup. Mais ce qu’on me dit, c’est que Mouton se dirigerait bien vers le SCO d’Angers."

Une place privilégiée accordée à la formation ?

Avec les signatures de contrats professionnels à Lassana Traoré, Kévin Pédro ou encore de Jules Mouton, l'ASSE verrouille ses jeunes pépites. Et si Beres Owusu ou Darling Bladi effectuent leurs retours de prêt cet été, certains d'entre eux pourraient gagner du temps de jeu en Ligue 2.

Sylvain (Green Prospect) : "Il y a, je pense, un visage qui se dégage vraiment, un joueur qui a pleinement profité de son prêt à QRM, c’est Beris Owusu. (...) C’est encore trop tôt pour le dire. Ce sera aussi à lui de faire ses preuves pendant la préparation. Mais pour moi, Beris Owusu, il fera clairement partie du groupe. (...) Je pense aussi que Kevin Pedro est très estimé au club. Sa signature pro en est la preuve. C’est un joueur polyvalent lui aussi, capable de jouer dans l’axe ou sur un côté.

(...) Dans le secteur offensif, Nguessan va, à mon avis, prendre de plus en plus d’importance, surtout en Ligue 2. Si Stassin reste, il sera sa doublure. S’il part, ce sera celle de son remplaçant. À lui de croquer les minutes qu’on lui donnera."

