L'OGC Nice s'est incliné en finale de Coupe de France ce vendredi contre Lens (3-1). À l'issue de ce match diffusé sur france 2 et sur BeIN Sports, Dante a réagi au micro des deux chaines. Voici ses mots.

Dante sur France 2 à l’issue du match : « On a cherché à gagner jusqu’au bout, et ça, c’est un point positif. Après, on dit toujours qu’une finale, il faut la gagner. Ça ne sert à rien de bien jouer. On avait ça à cœur pour le club, les supporters, pour tous les gens qui travaillent depuis longtemps. Ça me fait très mal, je n’arrive pas à avoir les bons mots.

On a eu un esprit d’équipe, et il faudra l’avoir pour les deux prochains matchs, car ce sont deux matchs capitaux. Il faut y aller avec beaucoup de confiance et de courage. On doit laisser ce club où on l’a trouvé, c’est-à-dire en Ligue 1.

Je suis ému, Nice, c’est mon club. Les supporters voyagent pour venir, et parfois ils n’ont pas trop les moyens. C’était leur rêve, c’était notre rêve. C’est ma dernière finale et je voulais partir d’ici en laissant ce cadeau à tout le monde.

Je n’ai pas réussi, mais chaque jour, on a essayé de tout donner malgré l’année difficile. Il faut rester avec nous jusqu’au bout, car on doit se maintenir pour le club, pour tout le monde. Ça me ferait très mal de partir à la retraite en laissant ce club en division 2, ce n’est pas imaginable. »

"C’est à l’image de notre saison : il manque de petites choses et on n’y arrive pas. » (Dante après la finale de coupe de France et avant les barrages ASSE-Nice)

Dante sur BeIN Sports : « Malgré l’année difficile, cette équipe a joué avec du courage et de la personnalité. On a tout donné jusqu’au bout. On en a parlé depuis hier : c’était notre mission. On a échoué. On sort de cette finale la tête haute.

On a deux échéances très importantes ce mardi et ce vendredi, et il faut les aborder avec confiance et prise de responsabilité. Le football est difficile. Je pense que notre club et les supporters méritaient mieux.

On s’est battus comme des guerriers. On a osé, on a eu des occasions. C’est à l’image de notre saison : il manque de petites choses et on n’y arrive pas. »