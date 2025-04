Ancien entraîneur des Verts et désormais consultant pour DAZN, Olivier Dall’Oglio a livré une analyse précise et bienveillante du match nul entre l’ASSE et Brest (3-3). Entre l’espoir du maintien, le rôle central des supporters et le cas Pierre Ekwah, l’ex-coach stéphanois n’a éludé aucun sujet.

Il connaît bien la maison verte. Olivier Dall’Oglio, passé par le banc de l’AS Saint-Étienne et démis de ses fonctions cette saison, suit de près l’évolution de son ancien club. Dimanche soir, après le match spectaculaire contre Brest, l’actuel consultant pour DAZN a pris le temps d’analyser la situation. Et malgré la fébrilité défensive affichée par les Verts, il garde espoir. « Oui, il y a des ressources dans ce club. Il a déjà son public, qui est énorme. Et puis il y a de l’espoir, sincèrement. Bien sûr qu’il y a de l’espoir. »

Un derby décisif et une fin de saison sous tension

Si l’ancien coach reconnaît que le maintien est loin d’être acquis, il identifie clairement les moments charnières de cette fin de saison.

« Le prochain match, c’est un derby, il est primordial. Pour moi, il y avait deux matchs clés : celui contre Brest, qu’il ne fallait surtout pas perdre, et ce derby à venir. Derrière, la fin de saison peut être très chaude. » Le ton est posé, mais direct : chaque point comptera, et l’urgence s’installe. Dall’Oglio insiste d’ailleurs sur la force mentale de ce groupe, souvent critiqué cette saison. « Ce que je retiens, c’est que cette équipe a du mental. Revenir à trois reprises, contre Brest qui joue l’Europe et ne voulait pas lâcher ce match, ce n’est pas rien. Ce n’était pas un adversaire facile. »

Ekwah, un patron en devenir

Parmi les individualités, Pierre Ekwah attire l’attention de l’ancien entraîneur, qui avait misé sur lui lors de son passage dans le Forez. « Pierre, c’est un jeune joueur que j’ai bien connu ici. Il a un poste très important devant la défense. Avec moi, il était souvent chargé de redescendre dans la ligne défensive. Il l’a bien fait, c’est un garçon discipliné, intelligent, et qui a une bonne technique. »

Mais pour Dall’Oglio, le potentiel d’Ekwah est encore loin d’être pleinement exploité : « Il a une vraie marge de progression. Il faut qu’il devienne encore plus patron, qu’il parle plus, qu’il dégage plus de force. Ce n’est pas forcément dans sa nature, mais à ce poste-là, il doit guider, orienter, diriger. »

Dall'Oglio : « On ne tourne pas le dos à ses supporters »

Enfin, Dall’Oglio a tenu à souligner l’importance du lien entre l’équipe et ses supporters, en particulier dans un club à l’histoire et à la ferveur comme l’ASSE. « Ce qu’on voit en fin de match, entre les joueurs et les tribunes, c’est très positif. Il faut ça. Il faut partager les joies, mais aussi les peines. On ne peut pas tourner le dos aux supporters et partir comme si de rien n’était. Aujourd’hui, certains supporters ont un micro, veulent faire passer un message. Il faut les écouter. À Lyon, on a vu les joueurs applaudir leur virage. Ce soir, les Verts ont eu ce même geste. Et c’est essentiel. »

Et de conclure : « Saint-Étienne aura besoin de tout le monde dans la bataille : des joueurs, du staff, mais surtout de ses supporters. Et la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont toujours été là quand il le fallait. »