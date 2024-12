L'AS Saint-Étienne a officialisé hier la séparation à l'amiable entre l'entraîneur stéphanois et le club. Quelques joueurs de l'effectif ont souhaité rendre hommage à Olivier Dall'Oglio.

Olivier Dall'Oglio n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne depuis hier. En effet, le club stéphanois a annoncé une séparation à l'amiable avec son coach, preuve que le respect et la classe ont présidé cette décision. Les résultats de ce début de saison, jugés insuffisants, ont poussé les dirigeants à envisager un changement à la tête de l'équipe. Désormais, le club se tourne vers le recrutement d'un nouvel entraîneur correspondant au profil imaginé pour accompagner la progression des Verts, six mois après leur rachat par Kilmer Sports Ventures, les nouveaux propriétaires.

Le public stéphanois, exigeant comme à son habitude, a rendu un bel hommage à l'ancien coach via les réseaux sociaux. Les témoignages de gratitude abondent, rappelant qu'Olivier Dall'Oglio a joué un rôle prépondérant dans la reconstruction du club en permettant à l'ASSE de remonter en Ligue 1 en juin dernier, après un début de saison très compliqué sous les ordres de Laurent Batlles. Cet exploit, sans lui donner un bâton d'immunité, a renforcé la cote d'amour dont bénéficie Dall'Oglio auprès du Peuple Vert.

Des joueurs qui rendent hommages à Dall'Oglio

Côté joueurs, certains ont également salué leur entraîneur via les réseaux sociaux. Gauthier Larsonneur, gardien titulaire sous Dall'Oglio, a exprimé sa gratitude envers celui qui lui avait confié le brassard de capitaine il y a quelques semaines. De son côté, Mickaël Nadé, actuellement blessé, a publié une image où il apparaît aux côtés de son ex-entraîneur. Aïmen Moueffek, lui aussi blessé, a également posté un clin d'œil sur Instagram pour remercier Dall'Oglio.

D'autres joueurs pourraient encore prendre la parole dans les prochaines heures, l'officialisation de la séparation entre le club et l'entraîneur ayant eu lieu hier seulement. Désormais, les regards se tournent vers l'avenir et l'attente de la nomination du futur coach des Verts. Si plusieurs noms circulent, un accent nordique semble se dessiner. En effet, l'entraîneur norvégien Eirik Horneland tient la corde à ce jour. Sa nomination, ou celle d'un autre candidat, devrait être annoncée dans les heures à venir.