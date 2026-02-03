Deux concurrents de l’ASSE se retouvaient ce mardi soir (20h30) pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Reims acceuillait Le Mans dans l’unique choc 100% Ligue 2 de ce nouveau tour de compétition. Quelques minutes plus tard, Marseille affrontait Rennes. Résumé.

Vainqueurs des stéphanois il y a dix jours, les rémois ont pu s’emparer de la seconde place ce week-end. Relegués en mai dernier, les champenois souhaitent retrouver l’élite tout en réalisant le meilleurs parcours en Coupe de France.

En face, Le Mans est sur un véritable nuage. Le club sarthois est invaincu depuis début septembre toutes compétitions confondues. Victorieux sur la pelouse du leader, ce samedi, ils se sont emparés de la troisième place au classement. Ce mardi, les manceaux voulaient poursuivre leur série d’invincibilité en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Le Mans qui n’a jamais fait mieux qu’une demi-finale pouvait se retrouver à une rencontre d’égaler son record. De son côté, Reims, finaliste la saison passée, rêve d’une nouvelle épopée.

Sur la pelouse d’Auguste Delaune, la rencontre s’annonçait passionante entre le second et le troisième de Ligue 2.

Quarante minutes après le début de la rencontre, Marseille voulait se reprendre pour espérer s'approcher de son objectif de remporter un trophée cette saison. Au Vélodrome, l'OM accueillait Rennes à 21h10

Reims stoppe les invincibles Manceaux

Duel de haut de tableau de Ligue 2 entre Reims et Le Mans pour ce huitième de finale de Coupe de France. Et c’est Reims qui verra les quarts de finale après une large victoire (3-0). Les buts champenois sont venus de l’intenable Théo Léoni. Auteur d’un doublé, dont un véritable festival dans la défense mancelle pour ouvrir le score à la 38e minute. Il inscrira son deuxième but à la 71e. Yassine Benhattab scellera définitivement le score à la 84e minute et envoie Reims en quarts.

Marseille écarte Rennes

Parfaitement lancés par un but d’Amine Gouiri dès la deuxième minute de jeu, les Marseillais ont fait le break dès la sortie des vestiaires, avec un deuxième but signé Greenwood à la 46e minute. Aubameyang signe même le but du 3-0 pour des Olympiens qui sortaient pourtant d’une semaine cauchemardesque, entre la désillusion en Ligue des champions et la contre-performance face au PFC. L’OM poursuit donc son aventure en Coupe de France.