La Coupe de France entre dans le vif du sujet. Les 32es de finale se disputeront sur trois jours, du vendredi 19 au dimanche 21 décembre, avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 et plusieurs affiches alléchantes. Fidèle à sa tradition, la compétition offrira un large éventail de confrontations entre amateurs et professionnels. Voici le programme des rencontres et le guide TV des retransmissions.

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain fera son entrée en scène à l’extérieur face au Vendée Fontenay Foot, dans un match délocalisé à la Beaujoire. De son côté, l’AS Saint-Étienne se déplacera à Nice pour un duel très attendu entre un pensionnaire de Ligue 2 et un club de l’élite.

Vendredi 19 décembre : un multiplex pour lancer les hostilités

La première soirée mettra à l’honneur un large multiplex, avec plusieurs affiches mêlant clubs de Ligue 1, Ligue 2 et formations amateurs.

20h45 (multiplex – beIN SPORTS 2)

Les Herbiers (N2) – Angers (L1)

Avranches (N2) – Brest (L1)

Olympique Marcq-en-Barœul (R1) – Troyes (L2)

Périgny (R1) – Le Mans (L2)

Guingamp (L2) – Laval (L2)

Canet (N3) – Montpellier (L2)

21h

Lens (L1) – Entente Feignies-Aulnoye (N2) – beIN SPORTS 1

Samedi 20 décembre : la coupe de France entre dans le vif du sujet

Le samedi proposera une programmation particulièrement chargée, avec de nombreux matches diffusés en multiplex.

15h30 (multiplex – beIN SPORTS 1)

Freyming (R2) – Chantilly (N2)

Saint-Maur Lusitanos (N2) – Lille (L1)

Le Gosier (R1) – Lorient (L1)

Biesheim (N2) – Metz (L1)

Croix (N3) – Reims (L2)

Bayeux (R1) – Blois (N2)

18h (multiplex – beIN SPORTS 1)

Grenoble (L2) – Nancy (L2)

Raon-l’Étape (R1) – Paris FC (L1)

Mérignac (R1) – Istres (N2)

Lyon La Duchère (N3) – Toulouse (L1)

Pontivy (N3) – Bastia (L2)

Stade Béthunois (R1) – Sochaux (N1)

21h

Vendée Fontenay Foot (N3) – PSG (L1) – beIN SPORTS 1

Dimanche 21 décembre : les grosses affiches pour conclure

Le dimanche offrira plusieurs rencontres très attendues, dont l’entrée en lice de Marseille et le choc entre Nice et l’ASSE.