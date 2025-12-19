La trêve hivernale s’ouvre dans un contexte paradoxal pour l’ASSE. Deuxième de Ligue 2 à mi-parcours, les Verts restent pleinement engagés dans la course à la remontée, tout en sortant d’une série de matches décevants où l’équilibre de l’équipe a souvent vacillé. L’hiver s’annonce donc stratégique, autant dans les choix sportifs que dans les ajustements à apporter à l’effectif.

Eirik Horneland, conforté dans ses fonctions, comme l'explique L'Equipe du jour, incarne cette continuité voulue par la direction. Le technicien norvégien, sous contrat jusqu’en 2027, bénéficie d’une confiance claire malgré une dynamique compliquée sur les dernières semaines. À Saint-Étienne, il n’est plus question de bouleverser le projet à chaque contre-performance, mais bien de corriger les failles identifiées. Tout du moins à ce jour, et avant la rencontre de coupe à Nice ce dimanche...

4 à 5 renforts dès cet hiver pour l'ASSE ?

Le diagnostic est partagé en interne. Si l’ASSE marque beaucoup, elle encaisse trop pour une équipe qui ambitionne un retour immédiat dans l’élite. Avec déjà 25 buts concédés après 17 journées, les Verts affichent un bilan défensif qui tranche avec leurs standards offensifs. Depuis l’instauration de la poule unique en Ligue 2, aucune équipe n’est montée avec un tel rythme de buts encaissés à ce stade de la saison.

Le staff souhaite donc renforcer l’axe défensif en priorité. Une sentinelle, en lieu et place de Pierre Ekwah, figure parmi les profils ciblés, tout comme un latéral gauche capable d’apporter de la fiabilité sur la durée. Ce sont 4 à 5 renforts qui seraient programmés selon le journal L'Equipe.

Mercato hivernal : des dossiers sensibles à gérer

En parallèle, plusieurs situations individuelles alimentent les réflexions du mercato. Le cas Lucas Stassin reste sensible. Auteur du but de la victoire face à Reims en septembre, l’attaquant belge peine depuis à s’imposer durablement. La porte semble toujours fermée à double tour concernant le buteur de l'ASSE. Toutefois, rien n'est définitif dans ce dossier...

La situation de Djylian N’Guessan interroge également. L’attaquant formé au club, international U20, arrive en fin de contrat en juin 2027. Les dirigeants stéphanois espéraient une prolongation, mais le joueur n’a pas encore donné suite. En cas de statu quo, l’option d’un transfert hivernal pourrait être envisagée afin d’éviter un départ sans contrepartie.

D’autres dossiers défensifs sont aussi surveillés, notamment ceux d’Appiah et de Batubinsika, dont les contrats arrivent à échéance dans les prochains mois. Là encore, la ligne directrice reste la même : anticiper plutôt que subir. Yvann Maçon fait aussi partie de ceux qui pourraient trouver un point de chute cet hiver.

Une ambition intacte malgré les contraintes

À l’approche du 32e de finale de Coupe de France et d’un hiver toujours décisif en Ligue 2, l’ASSE ne cache pas ses intentions. Le club ne cherche pas à empiler les recrues, mais à renforcer un effectif déjà compétitif. La remontée demeure l’objectif prioritaire, sans renier l’idée d’un projet durable. L’hiver stéphanois promet d’être animé. Les choix qui seront faits dans les prochaines semaines pèseront lourd dans la balance. Plus que jamais, Saint-Étienne avance sur une ligne étroite : celle de l’ambition maîtrisée.