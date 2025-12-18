La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) perturbe souvent les clubs français. Mais cette saison, la Ligue 2, et l’ASSE en particulier, devraient passer entre les gouttes.

La CAN 2025 se tiendra du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Une période toujours redoutée par les clubs, notamment ceux de Ligue 2 qui disposent de peu de profondeur de banc. Pourtant, cette édition sera bien moins pénalisante que les précédentes.

La FIFA a autorisé les clubs à conserver leurs internationaux africains jusqu’au 15 décembre. Une marge courte, mais suffisante pour disputer la 17ᵉ journée de Ligue 2 prévue le 13 décembre. Ensuite, la trêve hivernale vient naturellement geler le calendrier pendant une grande partie de la compétition.

L’ASSE épargnée par la CAN

Côté stéphanois, la sérénité est de mise. Deux joueurs auraient pu être concernés : Dylan Batubinsika (RDC) et Ebenezer Annan (Ghana). Finalement, aucun des deux ne participera à la compétition.

Le défenseur congolais n’a pas été retenu, probablement en raison de son faible temps de jeu cette saison. Un coup dur pour lui. Quant au Ghanéen Ebenezer Annan, il est tout simplement privé de CAN puisque son pays n’est pas qualifié. Il est de toute manière blessé.

Montpellier affaibli, l’ASSE attentive

Tous les clubs de Ligue 2 ne peuvent pas en dire autant. Le Montpellier Hérault SC, concurrent direct à la montée, voit deux de ses joueurs majeurs partir au Maroc : Simon Ngapandouetnbu (Cameroun) et Nathanaël Mbuku (RD Congo). Zoumana Camara devra faire sans eux pendant plusieurs semaines, sans oublier l’absence de Julien Laporte, blessé.

Dans une Ligue 2 où chaque détail compte, cette situation pourrait peser. Surtout si le Cameroun et le Congo réalisent un bon parcours. Moins de rotation, plus de fatigue, des automatismes rompus... autant de facteurs qui pourraient profiter à des clubs plus stables, comme l’ASSE.

Une CAN 2025 à l’impact limité

De manière générale, cette CAN devrait peu affecter la Ligue 2. Le calendrier est bien pensé : peu de chevauchements avec les journées de championnat, peu de joueurs concernés. Mais pour quelques clubs ciblés, comme le MHSC, l’impact pourrait être bien réel. Peu de clubs restent concernés.

Les joueurs de Ligue 2 retenu pour la CAN : Akim Abdallah (Guingamp), Ismaël Boura (Troyes), Rayan Lutin (Amiens), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Simon Ngapandouetnbu (Montpellier), Teddy Averlant (Amiens), Mamadou Samassa (Laval), Mamadou Camara (Laval).

