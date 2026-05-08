Ligue 2 : Ce samedi, Le Mans FC se déplace à Furiani pour le match de sa vie. Un seul problème : les Manceaux n'ont jamais gagné sur le terrain bastiais. Jamais.

Bastia - Le Mans : Un bilan historique qui donne le vertige

Les chiffres sont là, implacables. En 40 ans d'histoire commune entre les deux clubs, Le Mans FC n'a jamais remporté la moindre victoire sur le terrain du Sporting Club de Bastia. Cinq déplacements en terre corse, cinq échecs. Un nul, quatre défaites. Le bilan à l'extérieur sur la pelouse bastiaise affiche 4 victoires pour Bastia, 1 nul, 0 victoire mancelle.

Sur l'ensemble des confrontations officielles entre les deux clubs — 11 matchs au total, dont 5 en Ligue 2 — Bastia domine largement : 6 victoires contre 2 pour Le Mans, 3 matchs nuls. Treize buts marqués par les Corses contre neuf pour les Sarthois. Une moyenne de 2,1 buts par match côté bastiais. L'hégémonie est totale.

L'humiliation de la Coupe de France

Parmi ces contre-performances mancelles à Bastia, une sortie en particulier reste dans les mémoires — et pas pour les bonnes raisons. En Coupe de France 2018-2019, sous les ordres de Richard Déziré, Le Mans avait été éliminé par des Corses évoluant en… National 3. Trois divisions en dessous. Un résultat qui en dit long sur la malédiction mancelle à Furiani.

Ce n'est pas seulement une question de statistiques. C'est une réalité psychologique qui pèse dans les vestiaires, même si personne ne l'avoue publiquement.

Furiani en feu, Bastia qui joue sa saison en Ligue 2

Le contexte rend la mission encore plus difficile. Bastia n'a plus perdu à domicile depuis le mois de mars — deux victoires et un nul lors de ses trois dernières réceptions. Les Corses jouent leur place en barrage d'accession à la Ligue 1 et ont retrouvé deux éléments clés après leurs suspensions à Guingamp : Guevara et Merghem. Furiani sera en feu samedi soir, porté par une ville entière qui rêve de Ligue 1.

Face à ça, Le Mans débarque avec sa meilleure arme : son statut de leader, sa dynamique, et deux points d'avance sur l'ASSE. Une victoire suffit à valider la montée directe, quoi qu'il se passe ailleurs.

Le Mans : «J'ai eu un gros, un gros choc émotionnel.»

Ligue 2 : La malédiction sera-t-elle brisée ?

La question est posée. Le Mans n'a jamais gagné à Bastia. Mais il n'a jamais non plus joué à Bastia avec autant d'enjeux, autant de pression, et autant de choses à perdre. Les statistiques historiques ne jouent pas au football.

Samedi soir à 20h00, Le Mans a rendez-vous avec son histoire. Pour la bonne ou la mauvaise raison.

Source : La Tribune Mancelle