Match très important pour l'ASSE à Geoffroy-Guichard ce dimanche après-midi face au FC Nantes. Dylan Batubinsika s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion de revenir sur la rencontre face au PSG. Extraits.

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "Ce match de Paris, on ne peut en retenir que du positif. On a pris beaucoup de plaisir sur le terrain, à jouer contre un adversaire de la sorte. Forcément qu'on aurait voulu repartir avec des points, mais on savait que ça allait être une soirée compliquée. Après, on a bien figuré. Je pense qu'on a montré de belles choses. Il n'y a que du positif à retenir de ce match-là."

Des regrets pour l’ASSE après le match à Paris

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "Oui, on peut avoir des regrets du fait qu'on a réussi à revenir à 2-1. On sait que 2-1, c'est un score difficile à gérer pour l'équipe qui mène en général. Sur certaines opportunités qu'on a eues, on aurait pu peut-être mieux les jouer. Mais après, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu aussi beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions et ils auraient pu aussi faire le break.

Sur le plan personnel, Oui, j'avais pris beaucoup de places, c'est vrai, parce qu'il y a toute ma famille qui est en région parisienne. Et oui, forcément, c'était un match assez symbolique pour moi. Je l'avais déjà vécu avec Haïfa dans mon précédent club. Mais c'est vrai que là, jouer en championnat de France contre Paris et dans ce stade, j'ai déjà évolué quand j'étais jeune parce qu'on a déjà eu des oppositions à faire dedans. Ça avait quelque chose de... Il y avait une histoire, déjà. Il y avait toute ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, mes neveux aussi. Du coup, ça faisait peut-être une dizaine, quelque chose comme ça."