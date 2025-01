De retour en Ligue 1 cette saison, l’ASSE cherche à ajuster son effectif en pleine période de mercato. Parmi les mouvements envisagés, un jeune talent formé au club s’en va, prêt à relever un nouveau défi.

Né le 7 mai 2003 à Tremblay-en-France, Yanis Lhéry est un attaquant prometteur, formé à l’AS Saint-Étienne depuis 2018. Avant son arrivée dans le Forez, il avait fait ses débuts au FC Livry-Gargan et poursuivi sa progression au FC Montfermeil. Intégré au prestigieux centre de formation des Verts, il affine ses qualités techniques et tactiques, tout en représentant la France en sélections jeunes. Avec les U16, il dispute six matchs et inscrit un but, et obtient une sélection avec les U17, confirmant ainsi son potentiel.

En 2020, Yanis rejoint l’équipe réserve de l’ASSE, où il se distingue en marquant 14 buts en 34 rencontres. Ce travail paye lorsqu’il fait ses débuts en Ligue 1 le 23 mai 2021 face à Dijon. Afin de continuer à progresser, il est prêté lors de la saison 2023-2024 au Progrès Niederkorn, au Luxembourg, où il engrange de l’expérience avec 11 matchs joués et un but inscrit.

De retour à l’ASSE en 2024, Yanis Lhéry s’intègre pleinement dans le projet du club. Alors que le mercato bat son plein, ce joueur polyvalent et talentueux pourrait se voir offrir une nouvelle opportunité pour franchir un cap dans sa carrière.

Yanis Lhéry quitte l’ASSE

Alors que de grands espoirs etaient placés en lui, il y a quelques années, Yanis Lhéry n’a jamais réussi à s’imposer chez les pros. Il vient aujourd’hui de quitter le club.

Le communiqué de l’ASSE : "L'ASSE et Alcorcon 🇪🇸 ont trouvé un accord pour que Yanis Lhery rejoigne les rangs du pensionnaire de Primera RFEF (troisième division).

Pensionnaire du Centre de formation depuis 2018 et international français U16 et U17, l'attaquant de 21 ans aura notamment pris part à six rencontres de Ligue 1 et une de Ligue2 BKT sous le maillot vert, parallèlement à son évolution au sein des équipes de jeunes puis au Luxembourg lors de son prêt la saison dernière.

L'ASSE souhaite bonne chance à Yanis sous les couleurs jaune et bleu d'Alcorcón et le meilleur pour la suite de sa carrière."