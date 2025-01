Le FC Nantes se rendra à Geoffroy-Guichard ce dimanche avec un effectif amoindri par plusieurs absences. L’infirmerie des Canaris, déjà bien garnie, continue de donner des maux de tête à Antoine Kombouaré, qui devra composer sans trois joueurs importants pour affronter l’ASSE.

Depuis le début de la saison, le jeune attaquant Adel Mahamoud est forfait, une situation qui prive les Nantais d’un talent offensif prometteur. À cela s’ajoute la récente blessure du défenseur central Nathan Zézé, victime d’une fracture de la malléole. Ce dernier sera indisponible pour une période estimée entre deux et trois mois, une perte importante pour la charnière nantaise.

Autre absence notable, celle de l’attaquant zimbabwéen Tino Kadewere. Déjà ralenti par des pépins physiques depuis plusieurs semaines, Kadewere a aggravé sa blessure au quadriceps lors d’un match avec l’équipe réserve. Il restera en soins pour une durée indéterminée.

Deux retours précieux face à l'ASSE

Toutefois, les Canaris enregistrent également de bonnes nouvelles. Anthony Lopes, ménagé lors du dernier match contre Brest en raison d’un coup reçu à l’entraînement, sera à nouveau disponible. Le gardien apportera son expérience et sa sérénité dans les buts. Autre retour attendu, celui de Jean-Charles Castelletto. Le défenseur central, absent contre Brest pour des raisons physiques, est désormais apte à intégrer le groupe. Sa présence renforcera une défense qui devra faire face aux attaques des Stéphanois.

Un défi pour Saint-Étienne

Avec une infirmerie toujours bien remplie, le FC Nantes arrive fragilisé dans le Chaudron, mais les retours de Lopes et Castelletto offrent des garanties à Kombouaré. Face à une équipe en plein doute et privé de certaines forces, l’ASSE, qui lutte pour son maintien en Ligue 1,devra obtenir un résultat devant son public. Les Verts devront toutefois se méfier de la résilience et du talent des Canaris qui capables de se montrer menaçant. Rendez-vous dimanche pour un duel qui promet d’être disputé.