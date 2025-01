Zuriko Davitashvili fait partie des éléments les plus importants de l’effectif stéphanois. Il fait également partie d’une génération "dorée" dans le football et dans le sport géorgien. Merab Dvalishvili, un de ses compatriotes, champion de MMA, s’est exprimé sur l’équipe géorgienne et sur l’attaquant de l’ASSE.

Arrivé cet été en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili s’est révélé comme l’homme fort de l’attaque stéphanoise lors de la première partie de saison. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de l’ASSE après 17 journées de championnat.

Apres quelques matchs délicats pour ses débuts, l’international géorgien a offert une belle passe décisive à Mathieu Cafaro pour le premier but de la saison des Verts, après avoir éliminé son défenseur d’un sombrero. Auteur d’une seconde passe décisive à Nantes, c’est en octobre que Zuriko Davitashvili a ensuite fait sensation. Durant ce mois l’ASSE a inscrit 5 buts, tous marqués par l’ancien bordelais. Avec notamment un triplé face à Auxerre, le géorgien a remporté le trophée UNFP de joueur du mois.

Zuriko Davitashvili a ensuite connu une période de disette jusqu’à dimanche dernier au Parc des Princes. Le protégé de Willy Sagnol en sélection, a réduit la marque à 2-1 sur un coup franc direct.

Un combattant ami avec Davitashvili

Alors que l’UFC 311 se disputera dans la nuit de samedi à dimanche, le champion de la catégorie des poids coqs a été invité à s’exprimer au micro de RMC Sport. Merab Dvalishvili a évoqué la sélection géorgienne de Football et ses amis au sein de cette équipe : "Je suis très fier de l’équipe de foot de Géorgie. Nous avons une très bonne équipe, ils s’en sortent bien avec une jeune génération. Je suis ami avec certains d’entre eux comme Kvicha Kvaratskhelia ou Zuriko Davitashvili."

Le nouveau champion de la catégorie des moins de 61kg défendra sa ceinture pour la première fois ce week-end. Il sera opposé à Umar Nurmagomedov, cousin de l’invaincu Khabib.