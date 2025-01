Après la rencontre jouée par l'ASSE face au PSG (1-2), Léo Pétrot s'est exprimé au micro de DAZN. Des propos qui confirment l'impression laissée, à savoir de la frustration, mais également le plaisir d'avoir existé face au champion en titre. La méthode Horneland prend déjà !

Léo Pétrot (Joueur de l'ASSE) : "Quand on est compétiteur, perdre sans prendre de points, surtout dans notre situation, est forcément très décevant et frustrant. Après, comme vous l’avez dit, on savait qu’on affrontait la meilleure équipe du championnat, chez elle, avec de très grosses individualités en face. Malgré tout, nous avons respecté notre plan de jeu et essayé d’imposer nos intentions. Par moments, on l’a bien fait, mais ils ont aussi su trouver des solutions, car en face, il y a de très bons joueurs.

En première mi-temps, on a rencontré des difficultés tactiques, notamment lorsqu’ils parvenaient à ressortir sur un côté et à renverser le jeu, ce qui leur permettait de créer des situations de deux contre un et de se projeter rapidement. En deuxième mi-temps, on a mieux ajusté cela, ce qui a rendu la fin de match plus animée. Malgré tout, ne pas repartir avec au moins un point reste frustrant."

Pétrot (ASSE) : "Ne pas repartir avec au moins un point reste frustrant"

"Le coach apporte beaucoup d’intensité aux séances et insiste sur le pressing. C’est ce que nous essayons de mettre en place, et nous croyons tous en ce projet. Évidemment, face à des joueurs de très haut niveau, il arrive qu’ils trouvent des solutions et nous posent des problèmes, c’est normal. À la mi-temps, on était menés 2-0, et il y a un ou deux mois, on aurait peut-être encaissé encore plus en seconde période. Cette fois, on est revenus avec les mêmes intentions, voire plus d’intensité, et on a réussi à réduire l’écart, même si cela n’a pas suffi.

Ce type de match nous fait progresser. On apprend en affrontant les meilleurs, tout en construisant petit à petit notre projet de jeu et en assimilant les principes du coach. Cela prend du temps, mais ce que l’on voit est encourageant. On veut continuer à travailler dur, car on croit en ce projet et on a hâte de poursuivre sur cette voie.

Le coach vit intensément les matchs, il nous transmet beaucoup d’informations et nous pousse à mettre de l’intensité, à presser, à aller chercher nos adversaires haut et à récupérer le ballon rapidement. Il insiste aussi sur le jeu à l’intérieur et les combinaisons. Pour l’instant, on prend du plaisir, et il va falloir continuer ainsi pour engranger des points."