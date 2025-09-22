Après une belle victoire face à Reims, l'ASSE se tourne vers la Picardie. Les Verts affronteront Amiens ce mardi soir (20 h 30). Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce lundi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Amiens ? Le fait qu'ils n'ont pas encore gagné à domicile vient aussi peut-être des adversaires qu'ils ont reçus chez eux. Je sais que c'est une équipe qui est très difficile à battre, qui sort d'une victoire 3-0 contre Laval, qui est aussi une équipe difficile à jouer. C'est un résultat plutôt parlant. Je les vois sur le terrain avec un vrai état d'esprit d'équipe et une très bonne organisation. Ils ont des joueurs qui sont très impactants dans le jeu. Dans ce championnat, avec deux matchs qui arrivent très vite dans la même semaine, il faut vraiment être très attentif à nos performances. En ce qui nous concerne, si on veut avoir des résultats, il ne faut pas lâcher le moindre pourcent de concentration, il faut vraiment qu'on soit à fond."

L'ASSE devra s'adapter

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "L'idéal pour moi, ce serait d'avoir toujours les mêmes 11 joueurs sur la pelouse. Mais dans le football, il faut souvent qu'on s'adapte. C'est notamment le cas avec Annan qui revient de blessure et avec son temps de jeu qui a redémarré en flèche face à Reims. On voit aussi que João Ferreira avait fait tous les matchs depuis son arrivée et n'avait jamais raté aucune séance d'entraînement et qu'il a ressenti cette petite gêne. Il faut qu’on arrive à gérer l’ensemble des joueurs.

La bonne chose pour nous, c'est que malgré cette gestion des temps de jeu, nos résultats sont bons. On voit qu'on ne perd pas spécialement en production, alors que des joueurs manquent à l'appel. Et c'est vraiment une bonne chose pour nous."

Haaland ballon d'or pour Horneland

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Mon favori pour le ballon d’Or ? Haaland, bien sûr. Erling Haaland. Il doit y être (sourire).

Pour moi, le candidat pour lequel je voterai, c’est un joueur qui est vraiment un très bon avec l'équipe de Norvège. Je crois qu'il a inscrit un but par match avec la sélection nationale. Il a réussi à qualifier sa sélection pour la Coupe du Monde, qui n'y était pas allé depuis 20 ans. Donc, c'est mon premier choix !"

Source : Chaîne Youtube de l'ASSE