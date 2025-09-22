Avec une possession moyenne de 66,4%, l’ASSE d’Eirik Horneland se hisse parmi les clubs les plus dominateurs du continent. Une statistique qui en dit long sur l’identité de jeu en construction à Saint-Étienne.

Avant le choc face au Stade de Reims, le compte X de la Ligue 2 BKT a partagé une donnée révélatrice. Avec 66,4% de possession de balle, les Verts figurent sur le podium européen derrière le PSG (74,1%) et le FC Barcelone (71%). Cette statistique souligne un fait majeur, Horneland a imposé son style, basé sur la maîtrise et la projection. Si l’ASSE est encore loin des géants européen cités, elle partage avec eux une ambition claire. Pressing haut sur le terrain et maîtrise de la possession pour asphyxier l’adversaire.

Horneland et sa vision offensive

À Paris, Luis Enrique a bâti un champion d’Europe, fidèle aux principes du football total. À Barcelone, Hansi Flick perpétue l’ADN du tiki-taka propre aux Blaugrana. Eirik Horneland avec l'ASSE développe sa philosophie du football intense tournée vers l’avant. Dès son arrivée, l’entraîneur norvégien affichait une volonté claire, donner à Sainté une identité de jeu cohérente et ambitieuse. En interview d’avant-match la saison dernière, Ivan Gazidis intronisait le Norvégien après l’éviction d’Olivier Dall’Oglio :

« Eirik est l’un des entraîneurs les plus intéressants d’Europe pour moi. [...] Il pratique un style de jeu qui va vers l’avant, un style ambitieux. »

Un pressing intense, une récupération haute et des séquences de jeu rapides, Horneland transforme peu à peu l’ASSE en équipe de référence en matière d’intensité.

L’apport de la data et un mercato ambitieux

Le recrutement d’Horneland n’est pas le fruit du hasard. Ses résultats avec Brann (remontée de L2, puis vice-champion de Norvège) avaient déjà attiré l’œil. Mais ce sont surtout ses données en termes de pressing et d’intensité qui l’ont placé sur les radars stéphanois. Seul Matías Almeyda (AEK Athènes) faisait mieux dans ce domaine.

Malgré une saison dernière éprouvante, quelques éclairs avaient montré le potentiel de la vision d’Horneland. On se souvient notamment du match aller au Parc des Princes, salué par Luis Enrique. Cette année, avec un mercato historique pour la Ligue 2, Horneland dispose des moyens d’appliquer pleinement sa philosophie dans le Forez. Entre recrues, jeunes talents à polir et cadres expérimentés, le parallèle avec son aventure à Brann est dans tous les esprits.

Perfectionniste, le coach n’hésite pas à juger sévèrement ses troupes, comme après la victoire à Clermont qu’il qualifia de « pire match de la saison ». Une exigence qui explique pourquoi l’ASSE figure aujourd’hui parmi les meilleures équipes d’Europe en possession, et nourrit l’espoir d’un retour durable au premier plan.