Défaits contre le Red Star (1-0), le FC Metz aborde la réception de l'ASSE avec l'envie de mieux faire. Luc Holtz croit fermement en une réaction de son équipe en conférence de presse d'avant match.

Après deux victoires en six matchs, le FC Metz patine sur ce début de saison. La récente défaite concédée contre le Red Star a laissé entrevoir des Messins timorés, sanctionnés au retour des vestiaires sur un pénalty transformé de Jovany Ikanga (1-0, 58e).

Holtz frustré après la récente défaite

Une prestation qui ne satisfait pas Luc Holtz. En conférence de presse, l'entraîneur de 57 ans ne se cache pas. "La deuxième mi-temps était mauvaise. Nous avons commencé à jouer de longs ballons, alors que ce n'est pas notre plan de jeu. J'ai noté des pertes de balles inhabituelles dans la construction de notre jeu qui nous ont coûté des situations de transition. L'adversaire aurait pu mettre facilement d'autres buts."

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Avec une moyenne d'âge de 25 ans, le technicien souligne le manque d'expérience de son effectif. "L'équipe est jeune et, par moment, inconstante dans les performances."

Metz veut relancer la machine contre Sainté

Privé de Maxime Colin, touché au mollet et indisponible contre Saint-Etienne, le FC Metz aborde l'opposition avec l'envie de mieux faire. "Il faut une réaction, tranche le technicien luxembourgeois. "Sur la saison, il y aura toujours des situations délicates. Il faut parvenir à gérer ces temps faibles pour prendre le dessus sur la rencontre. Il faudra rectifier le tir au plus vite. Sur ce point, il faudra une réaction de l'équipe."

Luc Holtz pourra en tout cas s'appuyer sur le Stade Saint-Symphorien, qui, jusqu'ici, n'a pas connu la défaite (2 victoires, 1 nul). "Est-ce qu'on a besoin de cette atmosphère, de ce stade, de nos supporters pour être plus performant, s'interroge le coach. Je l'espère pour ce samedi. En face, il y aura une toute autre équipe."

"L'ASSE, c'est la meilleure équipe de Ligue 2."

D'autant qu'en face, les Grenats devront se montrer à la hauteur pour venir à bout de la formation de Ian Cathro. "Les 15 points qu'ils ont, ce n'est pas du hasard. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe de Ligue 2."

Mais l'entraineur messin compte sur ses joueurs. "C'est à nous de faire en sorte qu'ils soient moins bien. On sera meilleur, c'est notre objectif." Peu inquiet, Luc Holtz croit en ses joueurs. "On est capable de faire de belles choses", soutient ce dernier.