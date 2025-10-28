Ce mardi soir, l’ASSE va tenter de renouer avec la victoire dans le Chaudron, après 2 défaites consécutives à domicile. Avant ce rendez-vous, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le norvégien a évoqué la préparation de cette rencontre qui se disputera moins de 72 h après le coup de sifflet final à Annecy. Non, Horneland ne va pas se renier.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Les supporters ? Je n'ai pas peur de perdre leur soutien. J'étais content de pouvoir compter sur leur présence à Annecy. Ils étaient là en nombre. C'était fantastique de voir l'ambiance pour pousser notre équipe. Malheureusement, on n'a pas réussi à alimenter ça avec une bonne prestation. À la fin du match, ils nous ont dit ce qu'ils ont pensé de la rencontre. Ils l'ont dit avec certains mots. De mon côté, j'avais exactement le même avis sur la rencontre. Ce n'était pas assez et il faut faire mieux. On doit tous de donner beaucoup plus. Ce qu'ils attendent de nous n'est pas inatteignable. On est tout en capacité de donner ce qu'ils attendent."

Un dimanche difficile à l'Etrat

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “La journée d'hier (dimanche) n'a pas été agréable puisqu'on sortait de ce match manqué. Il a fallu faire un peu de travail de récupération et réfléchir à ce qui n'est pas allé dans notre rencontre. Puis se diriger vers le match face à Pau pour retrouver de l'énergie. Aujourd'hui (lundi), à l'entraînement, j'ai trouvé que l'énergie était là. J'espère qu'elle le sera aussi demain. Il y a peu de temps pour préparer cette rencontre."

Des entames problématiques pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je ne pense pas qu'ils soient fatigués. Je ne pense pas qu'ils doivent être fatigués. Pas du tout. L'enjeu pour nous, c'est plutôt d'arriver avec la bonne attitude et le bon état d'esprit dans cette rencontre. Il faut arriver avec l'envie de prendre à bras-le-corps la pression du stade, de prendre à bras-le-corps ce match. Nous devrons prouver que nous sommes à la hauteur.

On a eu quelques entames difficiles. On l'a vu contre Annecy, contre Le Mans, ou contre Reims. À Annecy, l'entame n'a encore pas été bonne. Mais je ne l'expliquerai pas par le carton rouge. C'est surtout dans la manière d'approcher la rencontre. On n'était pas au niveau de ce qu'on aurait dû faire. Et c'est quelque chose qui nous fait réfléchir.

Je ne pense pas que ce soit un manque d'engagement, je ne l'espère pas en tout cas. On peut aussi mettre ça sur le compte de la pression. On peut expliquer ces entames délicates de plusieurs manières. C'est juste à nous de trouver ce qu'il faut pour arriver à mieux commencer nos matchs, à faire des prestations pleines pendant 90 minutes. C'est vraiment notre travail, à nous, aux staffs, d'arriver à résoudre ce problème actuel."

L'ASSE face au Top 3

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “L'ASSE va affronter les trois meilleures équipes de Ligue 2, c'est bien pour nous. Ce sont de grands défis. Pau est vraiment une équipe qui fait du très bon travail. Troyes a franchi des étapes importantes sur ces dernières rencontres. Et le Red Star fait de très bonnes choses aussi. Donc, ce sont trois rencontres importantes qui arrivent. Ce sont aussi autant d'occasions de prouver notre valeur contre ces équipes qui occupent le haut du classement. Elles sont devant nous, elles sont meilleures sur le terrain en ce moment. C'est une bonne chose qu'on puisse mesurer contre elles."

Horneland ne changera pas son approche tactique

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “La gestion des pistons adverses ? On peut toujours voir les choses de deux manières différentes. Vous voyez notre manière de défendre. Moi, je me concentre sur notre manière d'attaquer. Je pense que si on avait attaqué de manière plus équilibrée, on aurait mieux géré la perte du ballon. On a par exemple perdu le ballon, ce qui a donné un long ballon dans notre défense. Mais si cette perte de balle n'était pas arrivée, ce long ballon et ce but ne seraient certainement pas arrivés.

Je veux éviter ces situations en attaquant mieux et laisser l'adversaire courir après nous au lieu de les attaquer.

Tous les projets de jeu, tous les systèmes ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Je pense qu'il n'y a pas de système parfait, il y aura toujours une faille dans chaque système.

Quand vous pressez haut sur le terrain, vous laissez des espaces derrière vous. Mais si vous affichez un bloc bas, vous laissez aussi l'initiative à l'équipe adverse. C'est vraiment un choix, une position à prendre. Je préfère être à l'offensive."

Source : Conférence de Presse