L'ASSE reçoit Montpellier dans un choc de la 5e journée de Ligue 2. En conférence de presse, Tamar Svetlin n'a pas caché son excitation à l'idée de découvrir Geoffroy-Guichard à guichets fermés, avec les kops.

Leader de Ligue 2 avec douze points sur douze possibles, l'ASSE reçoit Montpellier (3e, 8 points) pour le choc de la cinquième journée du championnat. Pour l'occasion, Geoffroy-Guichard retrouve ses deux poumons avec les retours des kops Nord et Sud après deux matches de suspension. L'occasion pour les nouvelles recrues de découvrir le véritable Chaudron. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Tamar Svetlin a fait part de son excitation alors qu'il lui a été dit qu'il n'avait jamais évolué devant une telle ambiance. Mieux encore, la famille du Slovène fait spécialement le déplacement.

Les mots de Tamar Svetlin avant ASSE - Montpellier

(Le retour des kops à Geoffroy-Guichard) "Tout le monde m'a dit que je n'avais probablement jamais joué devant une telle ambiance dans ma carrière. Donc oui, j'ai vraiment hâte de le voir de mes propres yeux. Je pense que ça va être un très bon match. Ma famille va venir, je suis content de les avoir auprès de moi et je suis très excité par ce match. J'espère qu'on va satisfaire les supporters avec une belle performance."

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(Son avis sur Montpellier) "Je pense que tous les matches sont un test pour nous. Montpellier est deuxième ex aequo au classement donc ça va être un match particulier devant un stade plein. Je connais le club de Montpellier, un peu moins son équipe actuelle mais on va avoir une séance vidéo vendredi et on en saura un peu plus sur eux. Mais oui, c'est juste un match supplémentaire. Chaque rencontre à sa particularité et je pense que le plus important est qu'on soit au niveau qui est le notre."