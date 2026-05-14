À l’approche du playoff ASSE-Rodez, le cas Larsonneur agite les débats chez les supporters. Entre perte de sérénité, rumeurs et possible blessure, le gardien stéphanois cristallise toutes les tensions avant ce rendez-vous crucial. Sujet évoqué dans l'avant match sur Peuple Vert TV.

À quelques heures d’un match capital face à Rodez, l’AS Saint-Étienne avance avec des incertitudes. Pas seulement sur le plan collectif, mais aussi autour d’un poste clé : celui de gardien. Lors de l’émission Avant-Match de Peuple Vert, Sylvain et Romain ont longuement débattu du cas Gautier Larsonneur. Et le constat est partagé : le portier stéphanois ne dégage plus la sérénité attendue dans ce type de rendez-vous.

Pour Romain, le problème est avant tout mental et visible : Larsonneur semble touché. « Tout le monde voit qu’il stresse et qu’il ne dégage pas de sérénité », explique-t-il. Un manque de confiance qui se traduit aussi par une réussite absente. Là où certains gardiens peuvent bénéficier d’un brin de chance, comme ce fut parfois le cas d’Étienne Green, Larsonneur semble aujourd’hui en difficulté. En face, Brice Maubleu apparaît plus calme, plus posé. Une comparaison qui n’arrange rien dans ce contexte brûlant.

Larsonneur sous pression avant ASSE-Rodez

La question d’un éventuel changement de gardien se pose logiquement. Mais pour Romain, le timing rend cette hypothèse peu crédible. Philippe Montanier ne devrait pas bouleverser sa hiérarchie à la veille d’un match aussi décisif. « Je ne pense pas que Montanier fera ce choix », tranche-t-il.

De son côté, Sylvain écarte clairement l’idée d’une “blessure diplomatique”. Pour lui, Larsonneur est simplement diminué physiquement. Et surtout, il insiste sur l’état d’esprit du joueur : « Ce n’est pas un tricheur. C’est un courageux, un travailleur ». Une vision qui contraste avec certaines rumeurs évoquant des soirées répétées ou encore un contexte contractuel particulier, avec un salaire potentiellement revu à la hausse en cas de montée.

Ces éléments alimentent les discussions, mais Sylvain reste catégorique : rien ne permet de remettre en cause l’intégrité du joueur. Le problème serait ailleurs, dans une saison globalement en dessous des attentes.

Un choix fort attendu de Montanier

Romain va même plus loin dans son analyse. Selon lui, la vraie question n’est pas de savoir si Larsonneur veut jouer… mais s’il ne faudrait pas l’empêcher de le faire. « Il faudra peut-être le forcer à ne pas jouer blessé », avance-t-il. Une déclaration forte qui souligne l’engagement du gardien, reconnu pour son sérieux et son investissement au quotidien.

Dans les coulisses, Larsonneur est décrit comme un professionnel irréprochable. Travailleur acharné, il ne triche pas avec ses efforts. Une donnée importante à l’heure de juger ses performances actuelles.

Mais vendredi, face à Rodez, il n’y aura plus de place pour les débats. L’ASSE joue sa saison. Et le poste de gardien pourrait bien être l’un des facteurs décisifs de ce playoff. La décision de Montanier, attendue jusqu’au dernier moment, pourrait peser lourd dans l’issue de la rencontre.