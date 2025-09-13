Aligné lors de chaque rencontre depuis le coup d’envoi de l’exercice 2025-2026, Mickaël Nadé a succédé à Eirik Horneland lors de la conférence précédent la rencontre face à Clermont. L'ASSE veut rester à sa place de leader acquise le 16 août dernier. Les Verts ont l’obligation de prendre des points pour continuer à rester invaincus. Voici les propos du défenseur central des Verts.

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : "Marquer du droit ? Ça m'a surpris moi-même. Mais bon, tant que ça rentre, je suis content.

Le repli défensif après être monté ? C'est quelque chose que le coach me reproche souvent. Après, il sait que quand je monte comme ça, c'est un peu dur de revenir, de faire le contre-effort. C'est quelque chose sur lequel je dois progresser, oui. C'est une question de volonté et qui se règle vite."

Nadé salue le travail des dirigeants de l'ASSE

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : "Les dirigeants ont bien fait leur boulot. Ils ont respecté ce qu'ils avaient dit. On a un très bel effectif cette année. C'est une bonne chose pour nous. On est content d’avoir avec nous nos meilleurs joueurs. On espère qu'ils vont nous apporter.

Les jeunes joueurs de l’effectif ? C'est à nous de les accompagner. On a un effectif étoffé. Maintenant, il y a des joueurs blessés. Il faut faire avec. On n'a pas le choix. Mais les joueurs qui vont jouer, ce sont des très bons joueurs. On travaille tous ensemble. Que ce soit titulaire ou remplaçant, c'est les mêmes entraînements pour tout le monde."

Mickaz aime Chico

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : "Chico Lamba ? Franchement, ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un de très gentil. Il découvre le championnat de Ligue 2. Je pense qu'il va monter en puissance. Il va monter en puissance encore. Il va faire une belle saison. On essaye de parler avec les mains. On essaye de parler en anglais. C'est un peu dur. Mais on se comprend. On arrive à se comprendre. C'est le plus important. Je trouve que c'est un bon défenseur. Il est pas mal aussi dans les relances. En général, je le laisse faire les relances. Moi, j'essaie de couvrir les arrières. Pour l'instant, ça a bien marché."

"Le PSG de la L2 ? Ça nous fait rire"

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : "Le PSG de la Ligue 2 ? Ça nous fait rire. Nous, on est l’AS Saint-Etienne. On a nos principes de jeu. On veut monter. On le souhaite tous. On verra à la fin."