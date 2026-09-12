L’ASSE se rend à Dunkerque ce samedi soir, pour poursuivre sa bonne dynamique. À deux jours de la rencontre, Jakob Breum s’est présenté en conférence de presse ce jeudi midi. Extraits.

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “L'ambiance était vraiment incroyable face à Montpellier. C'était la première fois que je jouais à la maison pour autant de spectateurs. J'avais de la famille ici. J'ai été vraiment impressionné par les deux Kops et le stade. J'ai hâte de jouer beaucoup plus souvent à Geoffroy-Guichard.

J’avais vu des images en ligne mais bien sûr, c'est différent de le ressentir en personne, de le vivre. J'étais conscient qu'ils avaient une grande base de supporters et que ce stade et l'atmosphère faisaient partie de ça.”

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Breum s’exprime sur la connexion et la puissance des offensifs de l’ASSE

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “La connexion avec Irvin marche très bien, il est sur un très très bon début de saison, il a marqué des jolis buts et j'étais vraiment content d'arriver à le servir dans ses courses et ses appels. Je pense que tout le monde a une très bonne connexion parmi les offensifs. À l'entraînement, on s’entend bien et on l’a bien mis lors du premier match, surtout, Irvin était vraiment en feu en début de rencontre. Depuis le début de la saison il a déjà 4 buts et quatre passes, quelque chose comme ça ? C'est agréable de jouer avec ces gars.

Alors ça aurait pu être n'importe quel autre joueur mais c'est vrai que sur le front de l'attaque on se trouve tous bien, c'est aussi quelque chose qu'on travaille à l'entraînement et sur son premier match en particulier, on s'est trouvé deux fois et il a été vraiment en feu sur ce début de saison.

C'est évident que (le fait qu’il y aie beaucoup d’anglophones dans l’effectif) cela me permet de m’adapter plus rapidement et de pouvoir communiquer avec tout le monde. Ce sont aussi de très bons coéquipiers et ça facilite l'intégration.

Je ne suis pas encore très à l'aise en français. Après vous avoir quitté, je vais aller faire justement ma première leçon en français donc peut-être que la prochaine fois, je serai capable de vous en montrer un petit peu plus.”