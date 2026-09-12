L’ASSE se déplace à Dunkerque ce samedi soir à 20 heures avec l’objectif de poursuivre son début de saison sans faute. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Ian Cathro dispose d’un groupe presque au complet. Breum, Davitashvili, Ferreira, Lamba, Jaber, Duffus : les possibilités sont nombreuses. Avant USLD-ASSE, c’est à vous de choisir les onze Verts qui doivent débuter à Marcel-Tribut.

Cinq journées, cinq victoires et déjà plusieurs certitudes dans le onze stéphanois. Ian Cathro a peu bouleversé son équipe depuis le déplacement inaugural à Sochaux. La situation pourrait toutefois évoluer à Dunkerque. Jeudi, l’entraîneur de l’ASSE a livré un point rassurant sur son effectif : "On a quelques petits pépins mais il ne s'agit pas de blessures à proprement parler. Il n'y a rien de problématique." Le technicien a précisé que l’essentiel du groupe était disponible, même si le staff devait encore surveiller quelques alertes mineures. Paul Eymard doit poursuivre sa montée en puissance et Marten-Chris Paalberg reste soumis à une gestion spécifique après sa blessure. L’ASSE arrive donc dans le Nord avec une concurrence rarement aussi importante depuis le début de la saison.

ASSE : le retour de Breum pose une vraie question

Le principal débat se situe dans le secteur offensif. Jakob Breum avait commencé la saison dans le onze avant son problème musculaire contre Grenoble. Après son absence à Dijon, le Danois avait retrouvé le groupe contre Montpellier et disputé le dernier quart d’heure. Sa semaine complète de travail le rapproche désormais d’une candidature pour une titularisation. Le joueur s’est montré rassurant jeudi : "Je me sens bien cette semaine." Il reconnaissait toutefois que la décision finale appartenait au staff médical et à Ian Cathro.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Son retour oblige à regarder directement du côté de Zuriko Davitashvili. Le Géorgien a profité de l’absence de Breum pour débuter à Dijon puis contre Montpellier. Les Verts ont remporté les deux rencontres et Cathro dispose désormais de deux solutions différentes pour occuper cette zone offensive.

Irvin Cardona semble difficile à sortir après ses deux passes décisives contre Montpellier. Augustine Boakye reste lui aussi sur un début de championnat convaincant et a marqué lors des deux dernières journées, à Dijon puis face au MHSC. Thierno Ballo a déjà inscrit quatre buts. Derrière eux, Joshua Duffus a ouvert son compteur contre Montpellier. Cathro doit donc choisir parmi plusieurs joueurs en forme.

Ferreira, Pedro, Bernauer : faut-il toucher à la défense ?

La concurrence existe également derrière. João Ferreira est désormais disponible après avoir suivi le protocole lié à sa commotion cérébrale contre Clermont. Il avait retrouvé quelques minutes face à Montpellier. Kévin Pedro a néanmoins profité de son absence pour enchaîner les titularisations.

Maxime Bernauer représente une autre interrogation. Le défenseur avait terminé la rencontre contre Montpellier avec quelques douleurs, mais il a participé à la séance collective ouverte au public jeudi. Cathro n’a annoncé aucune blessure susceptible de l’écarter du déplacement.

Le technicien récupère également Chico Lamba. Le Portugais a repris l’entraînement collectif et se rapproche progressivement d’une première apparition. Cathro s’est montré clair sur son évolution : "Chico Lamba sera bientôt une vraie option." Une disponibilité supplémentaire qui augmente encore la concurrence autour de Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Bernauer.

Au milieu, Áron Csongvai et Tamar Svetlin ont installé leurs repères. Mahmoud Jaber a cependant effectué son retour contre Montpellier après plusieurs mois sans compétition. Là encore, Cathro possède désormais une alternative supplémentaire.

Cathro peut-il changer une équipe qui gagne ?

C’est finalement toute la question de ce déplacement à Dunkerque. L’ASSE possède une ossature qui a remporté les cinq premières journées, mais son entraîneur récupère progressivement les joueurs qui lui manquaient en août.

Cathro ne semble pas vouloir raisonner avec onze titulaires et onze remplaçants. "Une équipe de football, ce n'est pas simplement 11 joueurs", rappelait-il cette semaine lorsqu’il était interrogé sur l’augmentation de la concurrence. Pour l’Écossais, disposer de plusieurs joueurs performants constitue d’abord une nécessité pour traverser une saison complète.

Le coach a également prévenu qu’il ne souhaitait pas enfermer l’ASSE dans une organisation immuable. "On ne va pas essayer d'être une équipe avec un système fixe." Les profils choisis à Dunkerque pourraient donc dépendre autant de l’adversaire que de la hiérarchie installée depuis cinq journées.

Le déplacement à Marcel-Tribut offre ainsi plusieurs vrais choix aux supporters. Pedro ou Ferreira ? Faut-il immédiatement réinstaller Breum dans le onze ou maintenir Davitashvili ? Duffus mérite-t-il davantage de temps après son but contre Montpellier ? Jaber peut-il déjà prétendre à une titularisation ? Et faut-il simplement reconduire au maximum une équipe qui vient d’enchaîner cinq victoires ?

C’est désormais à vous de trancher. Composez votre onze idéal de l’ASSE pour affronter Dunkerque ce samedi soir et découvrez la composition préférée des supporters de Peuple-Vert.