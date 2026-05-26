L’ASSE joue sa place en Ligue 1 face à Nice. Avant de recevoir le club azuréen, ce mardi soir, Julien Le Cardinal a répondu aux différentes questions des journalistes. Extraits.

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “Comme tous les matchs, ce sera un match compliqué face à Nice. Il y a beaucoup de qualité dans leur groupe, dans cette équipe. Beaucoup de gens les voient dans le dur, je trouve. On a vu contre Lens, ils ont fait un très gros match. Individuellement, ils ont des très bons joueurs. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont joué les barrages de la Ligue des Champions cette année. Ce n'est pas anodin non plus. Cette saison, c'est un peu plus compliqué pour eux. Comme toute équipe, ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose.

Ce n'est pas parce qu'ils ont terminé 16ème, leur saison est un peu compliquée, mais je pense qu'ils étaient devant dans tous les domaines contre Lens en termes de stats. Même dans le jeu, ils ont fait un très bon match. Il ne faut pas s'attendre à jouer une équipe vraiment dans le dur. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. Il va falloir que nous, on élève notre niveau contre cette équipe."

Autant de pression pour Nice que pour l'ASSE

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “Ils ont la même pression que nous. Ils doivent rester en Ligue 1, nous on doit monter en Ligue 1. On en a toujours parce que dans ce métier on en a toujours de la pression mais voilà c'est des matchs exceptionnels à jouer et faut pas se tétaniser en jouant ces matchs là. Ce serait encore pire donc si on se donne pas à 1000% dans des matchs comme ça je sais pas quand on le fera...

Mardi ça dépendra de la physionomie du match aussi. Si ça tourne mal pour nous, il ne faut pas non plus tout lâcher (offensivement) et puis s'ouvrir pour être susceptible d'en prendre trois, quatre. La gestion va être différente, ça c'est sûr. Il faudra se donner à fond dans ces deux matchs, tout en restant focus sur l'objectif et pas à partir dans tous les sens, si ça se passe mal ou même si ça se passe bien."