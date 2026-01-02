À la veille du voyage de l'ASSE au Mans pour le compte du 18ème épisode de la saison 2025-2026 de Ligue 2, ce samedi à 20h, Nadir El Jamali a suucédé à Eirik Horneland en conférence de presse. Extraits.

Nadir El Jamali (joueur de l’ASSE) : “L'année dernière, j'étais en réserve. J'avais pour objectif de signer mon premier contrat professionnel. C'est chose faite. Engranger du temps de jeu, aussi, c'est chose faite. Je me suis préparé à ça. Dès la préparation, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour montrer au coach que j'étais là, qu'il pouvait me faire confiance. Donc si je suis là, ce n'est pas par hasard.

J'ai pas de préférence (concernant son rôle), je suis au mitard (ndlr : au mitard = au milieu), normalement. Après j'essaie de jouer où le coach me met, mais c'est vrai que sur le côté je suis à l'aise quand je rentre sur mon pied gauche.

J’ai aussi joué milieu, ailier droit, neuf. Depuis tout petit, je cherche à travailler un peu partout. C'est important d'être polyvalent. Je joue où le coach décide de me mettre et je prends le maximum de temps de jeu qu'il me donne. J'ai joué pas mal de fois relayeur. C'est un poste que j'aime bien aussi. Tant que je suis sur le terrain, tant que je prends du plaisir, c'est ça que j'aime."

El Jamali veut s'imposer comme titulaire à l'ASSE

Nadir El Jamali (joueur de l’ASSE) : “Pour cette nouvelle année, je vais, comme d'habitude, travailler chaque jour, chaque entraînement, pour montrer au coach que je suis là, que j'ai envie de m'imposer et gagner ma place, tout en restant humble et déterminé. Devenir titulaire d’ici la fin de la saison, c'est un objectif.

Oui, c'est vrai qu'il y a une concurrence forte, mais voilà, c'est le football, c'est comme ça. Ça permet aux joueurs de plus travailler, progresser, de se donner à fond. Donc voilà, si la concurrence me permet de plus travailler de me donner à fond, donc oui, c'est bénéfique pour moi.

Dès le début de la saison, je me suis préparé à ça. Je savais qu'il allait y avoir des matchs où je n'allais pas jouer ou même rentrer quelques minutes. Sur les quelques minutes où je rentre, sur le peu de temps de jeu que j'ai, à moi de montrer que je sais répondre et montrer au coach qu’il peut me faire confiance.