La situation de Pierre-Emerick Aubameyang avec la sélection gabonaise a pris une tournure politique après l’élimination dès la phase de poules de la CAN. Ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, le capitaine des Panthères se retrouve au cœur d’une crise qui dépasse largement le cadre sportif.

L’élimination du Gabon à la Coupe d’Afrique des nations, conclue par trois défaites en trois matches, a provoqué une réaction immédiate des autorités. Mercredi soir, après le revers face à la Côte d’Ivoire, le ministre des Sports par intérim a annoncé à la télévision nationale la suspension de l’équipe nationale, la dissolution du staff technique et la mise à l’écart de deux cadres, dont Pierre-Emerick Aubameyang.

La déclaration, diffusée sur Gabon Télévisions, a ensuite été retirée des plateformes officielles, sans démenti formel, comme le rapporte le journal L'Équipe. Une séquence qui traduit la tension extrême autour de la sélection, devenue un sujet d’État après une campagne jugée indigne des attentes nationales.

Aubameyang ciblé dans un contexte de crise institutionnelle

La sortie du ministre s’inscrit dans la continuité des propos tenus quelques jours plus tôt par le président gabonais, qui avait pointé une “absence de méthode” et une “érosion de la fibre patriotique”. Dans ce climat, Aubameyang s’est retrouvé exposé comme symbole d’un échec collectif. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a réagi avec retenue, estimant que les problèmes de l’équipe allaient bien au-delà de sa personne.

Une prise de parole mesurée, alors même que le joueur avait quitté prématurément la compétition pour rejoindre Marseille, sur fond de désaccord entre son club et la sélection concernant son état physique. Cette situation a nourri les critiques locales, certains observateurs voyant dans ce retour anticipé un manque d’engagement, là où le joueur évoque un contexte médical et organisationnel complexe.

Un conflit ouvert entre la sélection et l’OM

Le dossier Aubameyang a également mis en lumière les relations tendues entre le staff gabonais et l’Olympique de Marseille. Aligné face au Cameroun puis au Mozambique malgré les réserves émises par son club, l’attaquant a été au centre d’un bras de fer public. Le sélectionneur a assumé ses choix, rappelant l’importance de la CAN et refusant toute ingérence des clubs européens.

Cette position ferme a renforcé la fracture, dans un contexte sportif déjà dégradé. Sur le terrain, la contribution d’Aubameyang n’a pas suffi à inverser la tendance, ce qui a facilité sa désignation comme responsable aux yeux d’une partie de l’opinion, malgré son statut et son expérience.

Une image écornée, loin du souvenir stéphanois

Pour les supporters de l’AS Saint-Étienne, où Aubameyang s’est révélé entre 2011 et 2013, la situation contraste avec l’image laissée dans le Forez. À l’époque, l’attaquant incarnait l’ascension sportive et une forme d’insouciance offensive. Aujourd’hui, à 36 ans, il se retrouve confronté à une remise en cause publique de son engagement international.

La décision annoncée par les autorités gabonaises, même si elle reste floue après le retrait de la vidéo officielle, marque une rupture forte. Pour l’ancien Vert, la fin de l'aventure avec sa sélection prend une tournure qu'il aurait sûrement souhaitée plus apaisée...