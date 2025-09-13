L’ASSE souhaite continuer sa série d’invincibilité en Ligue 2 par une victoire ce samedi à Clermont. Après un match nul frustrant (1-1 face à Grenoble), les Verts doivent gagner ce samedi pour garder leur première place. Eirik Horneland a dû organiser la trêve internationale avec beaucoup d’incertitudes au milieu de terrain. Voici les XI Verts qui devraient être alignés ce soir en Auvergne.

Durant la trêve internationale, plusieurs joueurs ont rejoint l’infirmerie de l’ASSE. Si Djylian N’Guessan en est sorti et se réathlétise, Mahmoud Jaber l’a rejoint à la mi-temps du match face à Grenoble. Victime d’une entaille au pied, l’Israélien a été ménagé durant la trêve mais postule pour la rencontre de ce soir. Ce qui n’est pas le cas d’Aïmen Moueffek, qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Le coach de l’ASSE a évoqué une absence qui pourrait durer jusqu’à la prochaine trêve internationale, dans un mois.

Dennis Appiah et Ebenezer Annan espèrent revenir rapidement sur les terrains de Ligue 2. Les deux joueurs, blessés à la cheville, sont absents depuis trois semaines. Eirik Horneland les espère dès le week-end prochain face à Reims. Florian Tardieu, malade il y a quelques jours, a fait son retour à l’entraînement collectif en fin de semaine et postule pour le déplacement à Clermont.

Absent face à Grenoble, Ben Old figure cette fois dans le groupe stéphanois. Si, face aux Grenoblois, il avait été ménagé en vue d’un éventuel prêt en fin de mercato, cette fois-ci malgré son retour tardif de sélection, il a tout de même été retenu dans le groupe. Le joueur néo-zélandais est revenu d’un long voyage depuis l’autre bout du monde jeudi soir et ne s’est entraîné que ce vendredi. Zuriko Davitashvili s'est ajouté a la liste des forfaits. Le géorgien est blessé.

Déjà touché par beaucoup d’incertitudes au milieu, Eirik Horneland doit toujours faire sans Pierre Ekwah. Le milieu reste absent du centre d’entraînement des Verts et ne semble toujours pas disposé à y revenir dans les meilleurs délais. Yvann Maçon a fait son retour avec le groupe professionnel durant la trêve. Tout comme Dylan Batubinsika, parti en sélection avec le Congo, les deux joueurs n’ont pas trouvé de point de chute lors du mercato. Le défenseur central formé au PSG va à nouveau s’entraîner avec le groupe.

L’ASSE ne change pas sa ligne défensive

Gautier Larsonneur espère ramener son 3ᵉ clean sheet de la saison en Auvergne ce samedi soir. Le portier stéphanois vient de prolonger son contrat, comme annoncé depuis plusieurs semaines sur le site. Le Breton, désormais lié au club ligérien jusqu’en 2028, sera, sauf surprise, le gardien et capitaine stéphanois ce soir.

Eirik Horneland n’a malheureusement pas pu récupérer les défenseurs présents à l’infirmerie durant la trêve. Le coach stéphanois a cependant deux retours dans son groupe à l’entraînement dans ce secteur. Poussés vers la sortie cet été, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont à nouveau intégrés aux séances collectives. En l’absence d’Ebenezer Annan, Maxime Bernauer devrait enchaîner au poste de latéral gauche. À droite, Joao Ferreira devrait lui aussi être à nouveau titularisé. La charnière centrale ne devrait pas bouger non plus : Chico Lamba et Mickaël Nadé devraient être associés pour la 5ᵉ fois consécutive en autant de journées de championnat.

Un milieu décimé et inédit

Au milieu, l’ASSE a dû composer avec énormément d’incertitudes durant la trêve internationale. Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali étaient en sélection, Aïmen Moueffek est absent pour plusieurs rencontres, Mahmoud Jaber et Florian Tardieu ont manqué plusieurs séances. C’est donc sans aucun de ses milieux titularisés cette saison qu’Eirik Horneland a pu travailler durant près de deux semaines.

Le coach norvégien, également privé de Pierre Ekwah, qui refuse toujours de reporter le maillot Vert, a dû faire des choix pour son trio qui débutera dans l’entrejeu ce samedi soir. Luan Gadegbeku, Florian Tardieu et Ben Old devraient être associés. Si Florian Tardieu semble être en mesure de pouvoir tenir sa place malgré sa maladie durant la coupure internationale, ça ne devrait être pas le cas de Jaber, trop juste pour débuter.

Une absent de dernière minute devant

L’attaque stéphanoise, elle aussi, a vu plusieurs départs en sélection durant la trêve. Comme au milieu, Eirik Horneland n’a pu compter sur aucun des trois titulaires face au GF38 jusqu’au milieu de semaine. Irvin Cardona a honoré ses deux premières sélections avec Malte. Buteur face à Saint-Marin, il a ensuite été expulsé lors de cette rencontre. L’ancien Monégasque devrait débuter sur le flanc gauche tandis qu’Augustine Boakye devrait évoluer, ce samedi soir, sur le flanc droit.

À gauche, Zuriko Davitashvili était également en sélection. Décisif lors des deux rencontres de la Géorgie, l’ancien Bordelais est en forme et devait enchaîner une 4ᵉ titularisation consécutive avec l’ASSE. Malheureusemnt, il est forfait pour une blessure de dernière minute. En pointe, Lucas Stassin est aussi parti, mais n’a pas joué avec la sélection espoirs belge. Il devrait cependant être préféré à Joshua Duffus à Clermont. Son nom a beaucoup fait parler en fin de mercato, mais le club ligérien a conservé son buteur, comme annoncé dès le début de la fenêtre de transferts.