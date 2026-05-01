Dans l'émission Dessous de Verts, Lubomir Moravčík a glissé une recommandation mercato inattendue. Quand on lui demande quel joueur slovaque il conseille à Saint-Étienne pour la Ligue 1, il cite sans hésiter David Strelec — et réclame même une commission de 10%. Le profil vaut le détour.

La recommandation de Lubo

La scène est savoureuse. À la question "Quel joueur slovaque tu conseilles à Saint-Étienne ?", Moravčík répond avec le sérieux d'un recruteur et l'humour d'un ancien joueur : « C'est peut-être un bon recrutement pour Saint-Étienne pour la première division l'année prochaine. C'est un avant-centre, gaucher, vif, très à l'aise devant le but. Je pense qu'il est à Middlesbrough qui aujourd'hui sont en train de jouer pour monter. S'il ne monte pas et Saint-Étienne veut monter, c'est un joueur qu'il faut aller recruter. »

Puis, avec le sourire : « Après je vous envoie une facture pour la provision. Je ne veux pas beaucoup, 10% c'est pas beaucoup. »

Le joueur en question, c'est David Strelec.

Qui est David Strelec ?

Né le 4 avril 2001 à Nové Zámky, David Strelec a 25 ans. Avant-centre gaucher, 1m85, international slovaque à 38 reprises pour 10 buts. Un profil d'attaquant complet, capable d'évoluer aussi en milieu offensif selon Transfermarkt.

Son parcours est celui d'un joueur qui a construit son niveau progressivement. Formé au Slovan Bratislava, il passe par la Reggina et le Spezia Calcio en Italie — deux clubs de Serie B où il s'affirme comme un attaquant fiable — avant de revenir au Slovan Bratislava. C'est là qu'il explose vraiment, participant à des campagnes de qualification pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Des matchs à haut niveau européen qui ont forgé son expérience internationale.

En septembre 2025, Middlesbrough débourse 8 millions d'euros pour le recruter — sa valeur actuelle Transfermarkt est estimée à 7,5 millions d'euros. Un investissement significatif pour un club de Championship anglais, qui dit tout de la confiance placée en lui.

Ses chiffres cette saison

En Championship, la deuxième division anglaise — l'une des plus physiques et compétitives d'Europe — Strelec réalise une saison solide. 31 matchs, 7 buts, 1 passe décisive. Un ratio honnête pour un joueur qui s'adapte à un nouveau championnat, avec 51% de titularisations et 48% de temps de jeu total. Il a également contribué en qualifications européennes avec le Slovan — 4 matchs, 3 buts — prouvant sa capacité à performer dans des contextes à enjeu.

Son total toutes compétitions sur la saison atteint 12 buts en 40 matchs. Des chiffres qui confirment ce que Moravčík perçoit : un attaquant régulier, efficace, capable de marquer à différents niveaux.

Strelec, ça colle avec l'ASSE ?

Le profil de Strelec correspond à plusieurs critères stéphanois. À 25 ans, il est dans la tranche d'âge idéale pour un recrutement ambitieux — ni trop jeune pour manquer d'expérience, ni trop vieux pour représenter une valeur marchande décroissante. Son contrat court jusqu'en 2030, ce qui signifie que Middlesbrough demandera un prix raisonnable plutôt que de le laisser partir libre.

Gaucher, avec de l'expérience internationale et des buts en coupe d'Europe, il apporterait exactement ce qui manque parfois à l'ASSE : un attaquant capable de peser sur les défenses de Ligue 1, pas seulement de Ligue 2. Et si Middlesbrough rate la montée en Premier League — la rencontre de ce samedi sera décisive — le joueur pourrait chercher une porte de sortie.

Moravčík, lui, n'a pas eu besoin de tous ces chiffres pour donner son verdict. Parfois, l'œil d'un grand joueur vaut tous les radars Data'Scout du monde.

David Strelec en images