À quelques heures du barrage aller entre l’ASSE et Nice, Antoine Mendy a affiché la détermination du vestiaire niçois. Le défenseur du Gym, autorisé par l'ancien stéphanois Pape Thiaw à rester avec son club malgré sa convocation avec le Sénégal, mesure pleinement l’importance de cette double confrontation pour l’avenir du club azuréen.

Du côté de Nice, le message est clair : le barrage contre l’ASSE ressemble déjà à une question de survie. Présent devant la presse lundi, Antoine Mendy n’a pas cherché à masquer l’énorme pression qui entoure cette double confrontation décisive.

"Ces matchs sont importants pour l’avenir du club, pour les salariés", a expliqué le défenseur niçois à la veille du déplacement à Geoffroy-Guichard. Très attaché au Gym, où il évolue depuis l’âge de 10 ans, le joueur de 22 ans insiste sur la responsabilité collective qui entoure ce barrage. "Tout le monde a envie de voir le club en Ligue 1. À titre personnel, je suis un peu un ancien ici. J’essaye de montrer du leadership."

Le défenseur niçois raconte également son lien particulier avec le club azuréen, renforcé par plusieurs expériences vécues en interne durant ses études. "J’ai travaillé avec les salariés du club pendant mes études. J’ai cet attachement et j’essaye de le transmettre dans le vestiaire."

Antoine Mendy veut sauver la saison contre l’ASSE

Battus vendredi en finale de Coupe de France face à Lens, les Niçois tentent désormais de basculer immédiatement sur ce barrage contre Saint-Étienne. Antoine Mendy estime que l’état d’esprit affiché au Stade de France doit servir de base pour les deux rencontres à venir. "Les supporters nous ont félicités pour notre détermination face à Lens et nous ont encouragés pour les prochaines échéances."

Le joueur du Gym veut désormais transformer cette frustration en motivation avant de retrouver Geoffroy-Guichard mardi soir. "Si on repart avec la même détermination que face à Lens, ça va bien se passer." Mendy considère même ce barrage comme une nouvelle finale pour Nice. "On a joué une finale de Coupe de France, on l’a perdue, mais on va dire que ce sera une deuxième finale sur deux matchs." Avant de conclure avec un objectif clair : "On peut rattraper notre saison comme ça."