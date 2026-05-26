À quelques heures du barrage aller entre l’ASSE et Nice, François Clerc a livré son analyse de cette double confrontation très attendue. Ancien défenseur des deux clubs, aujourd’hui consultant pour Ligue 1+, l’ex-Stéphanois estime que les Verts devront montrer un tout autre visage pour espérer retrouver la Ligue 1.

À la veille d’un rendez-vous capital pour l’avenir du club stéphanois, François Clerc s’est montré particulièrement mesuré sur les chances de l’ASSE face à Nice. Interrogé par ICI Saint-Étienne Loire, l’ancien latéral des Verts estime que le contexte actuel rééquilibre fortement les débats entre les deux équipes.

"Le rapport de force au départ était peut-être favorable à la Ligue 1 et au final, au vu des circonstances, au vu de la dynamique de Nice, les forces sont un peu équilibrées", analyse-t-il avant ce barrage aller programmé mardi soir à Geoffroy-Guichard.

L’ancien joueur de l’ASSE et de Nice s’attend malgré tout à une confrontation extrêmement serrée dans un Chaudron qui affichera complet. Selon lui, la récente défaite niçoise en finale de Coupe de France pourrait peser mentalement sur les Aiglons, même si cela ne suffira pas à offrir un avantage automatique aux Verts.

"C’est toujours mieux d’avoir une équipe qui doute un petit peu", explique Clerc. "Mais pour espérer quelque chose contre Nice, même un Nice affaibli, il faudra que les Verts jouent un ou deux crans au-dessus de ce qu’ils ont fait sur les derniers matchs et notamment contre Rodez."

François Clerc attend une réaction des Verts

Le consultant de Ligue 1+ pointe notamment le manque d’intensité affiché récemment par les Stéphanois. Malgré la qualification obtenue aux tirs au but face à Rodez, l’ancien défenseur juge les prestations stéphanoises insuffisantes pour espérer prendre le dessus sur une formation de Ligue 1.

Pour lui, l’aspect mental sera déterminant dans cette double confrontation. Clerc estime d’ailleurs que la pression pèse finalement autant sur Nice que sur Saint-Étienne.

"Saint-Étienne était programmé pour monter directement et ne pas passer par les barrages", rappelle-t-il. "Mais au final, Nice est presque dans une situation encore pire que les Verts. On a l’impression que ça s’est un peu inversé."

Dans ce contexte, l’ancien Stéphanois appelle surtout les joueurs de Philippe Montanier à évoluer libérés. "La clé du match, ça va être pour les joueurs de Philippe Montanier de faire deux très gros matchs et surtout de jouer libérés."

Le Chaudron peut peser… mais pas seul

François Clerc refuse toutefois de tout miser sur l’ambiance de Geoffroy-Guichard. S’il reconnaît l’importance du Chaudron dans ce type de rendez-vous, il estime que les joueurs devront d’abord donner le ton sur le terrain.

"C’est aux joueurs d’aller chercher ce public, de l’emmener, ce n’est pas l’inverse", insiste-t-il. L’ancien latéral rappelle que l’ambiance était déjà exceptionnelle contre Rodez sans que l’ASSE ne parvienne réellement à maîtriser son sujet. "Quand le Chaudron est plein et chaud, ça peut sublimer une équipe et permettre des exploits comme il y en a eu dans le passé."

L'ASSE, Nice : Deux clubs historiques sous pression

Enfin, François Clerc avoue une certaine tristesse de voir ses deux anciens clubs se retrouver dans une telle situation. "Saint-Étienne, j’étais persuadé qu’ils remonteraient directement", reconnaît-il. "Et Nice, on se doutait que ça allait être compliqué avec tout ce qu’il s’est passé cette saison."

L’ancien défenseur conclut avec une forme de neutralité avant ce barrage explosif : "Il y aura un content et un déçu. Que le meilleur gagne."