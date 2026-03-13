L’ASSE va voyager à Grenoble, ce samedi soir, lors d’une rencontre la 27ᵉ journée de Ligue 2. Avant cette affiche, l’international géorgien, Zuriko Davitahsvili,a répondu aux différentes questions des journalistes. Extraits.

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “C'est vrai qu'un nouveau coach ça veut dire une nouvelle énergie en principe et là on l'observe effectivement. C'est ce qui se passe il y a eu cet apport d'une nouvelle énergie et Eirik aussi a contribué à construire cette nouvelle énergie.

Notre nouveau coach a changé notre style de jeu. Avec Eirik Horneland la stratégie c'était toujours pressing pressing pressing ce qui pouvait être un peu plus dur. Effectivement avec l'arrivée de Philippe Montanier on a cette notion de sécurité qui s'est un peu plus mise en place.

On joue davantage en 4-4-2. On est plus en milieu terrain. C'est vrai qu'on est plus compact. C'est plus facile aussi en termes d'équilibre et d'énergie parce qu'on économise un peu et comme ça on a davantage d'énergie lorsqu'on passe en phase d'attaque et qu'on récupère le ballon."

ASSE : Zuka aime Montanier

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “Philippe Montanier ? En fait, il apporte beaucoup de motivation, un vrai élément de motivation. Et puis à chaque entraînement, on va vraiment dans le détail. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et il y a aussi un point qui est fait après chaque match. Donc voilà, c'est effectivement un apport qui est très positif pour moi.

Je pense qu'à la Ligue 2, c'est important de travailler sur ces petits détails, parce que chaque équipe est contre nous, avec toute l'énergie. Tout le monde veut jouer dans notre stade. Il y a 35 000 personnes qui nous montrent comment ils jouent, leur style, leurs combats. Et en fait,

Il travaille vraiment dans un sens qui est aussi celui de la dynamique de la Ligue 2, c'est-à-dire qu'à chaque match en Ligue 2, vous avez l'adversaire qui arrive sur vous et qui veut absolument tout donner devant les 35 000 spectateurs, donc on est vraiment sur un côté duel à chaque fois et il travaille effectivement beaucoup là-dessus.

Moi et les joueurs, nous avons plus d'énergie que la première partie de la saison. Parce que nous ne jouons pas le pressing sur 90 minutes. C'est un peu difficile pour la Ligue 2. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vu que c'était difficile. En tout cas en Ligue 2, j'ai l'impression que ça ne marche pas."